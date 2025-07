Arnautovic, dopo l’Inter il ritorno in Austria? Un club interessato

Marko Arnautovic pochi giorni fa ha concluso definitivamente anche la sua seconda esperienza con la maglia dell’Inter. Da Sky Sport DE si parla della prossima avventura.

FINE DELLA STORIA – Marko Arnautovic potrebbe aver concluso la sua esperienza nel calcio che conta. Dopo i due anni con l’Inter coronati dal ventesimo scudetto l’attaccante si trova in questo momento svincolato. I nerazzurri non gli hanno rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non lo hanno nemmeno voluto portare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’obiettivo di Cristian Chivu era quello di testare i giovani in vista della prossima stagione e l’obiettivo stesso è stato raggiunto. La prova è nella conferma definitiva di Francesco Pio Esposito, reduce da due anni di altissimo livello allo Spezia e protagonista con il gol contro il River Plate.

PROSSIMA ESPERIENZA – Adesso Arnautovic è in trattative con il Rapid Vienna, club austriaco che ha la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in patria, ma c’è ancora distanza tra le parti. Non è certo il passaggio, anzi l’accordo sembra lontano in questo momento. Nelle prossime settimane sono previsti aggiornamenti, che però non riguardano fortunatamente più l’Inter. Il club si è liberato di un peso enorme a bilancio.