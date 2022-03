Allegri: «Avevo detto sì al Real Madrid. Juventus? Va data idea di gioco»

L’Inter domenica è ospite della Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Intanto Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha rilasciato un’intervista a GQ.

CERTEZZA – L’Inter domenica è ospite della Juventus. Inzaghi prepara la sfida contro i bianconeri ad Appiano Gentile attendendo il rientro di tutti i nazionali. Intanto Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di GQ. Ecco un estratto della sua intervista con le parole riportate da JuventusNews24. «L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio».

RITORNO – Allegri ovviamente, dopo cinque anni passati sulla panchina della Juventus, è tornato dopo due anni. «Tornando ho trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimi, oltre che tecnicamente bravi . Si sono messi subito a disposizione, con molta voglia di lavorare che è un elemento che ti trasmette questo club. Io credo che la Juve stia ritrovando il senso d’appartenenza, che è molto importante in prima squadra ma anche nel settore giovanile».

DA FARSI – L’Inter affronterà una Juventus ritrovata. I bianconeri dopo un avvio di stagione difficile, si sono ritrovati. Ecco cosa serve secondo Allegri. «Va ovviamente data un’organizzazione, va data un’idea di gioco, poi però il calcio di fatto ha una componente psicologica e umana da cui non si può prescindere. Ci sono giocatori che un anno fanno bene e un altro fanno male, perché? Perché sono esseri umani. I giocatori non sono tutti uguali e non si può pensare che le cose che facciamo un anno andranno bene per tutti gli altri anni. Ai ragazzi va insegnato il gioco del calcio, perché uno che ha conoscenza del calcio poi gioca ovunque».

GUARDIOLA – Infine un pensiero su un grande allenatore, Pep Guardiola. «Lui è un allenatore straordinario: tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse».

Fonte: JuventusNews24