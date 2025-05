Allegri, accelerata Milan: accordo concluso, scenario definito – DAZN

Max Allegri è ora a un passo dal passaggio al Milan dopo un anno trascorso senza allenare. Per il tecnico livornese si tratterebbe della seconda avventura in rossonero.

L’AVVICINAMENTO – Max Allegri e il Milan sono ora vicinissimi a dirsi sì. Come riferito da Orazio Accomando di DAZN, i colloqui tra le parti hanno condotto al raggiungimento di un accordo definitivo per un contratto triennale a 5 milioni annuali più bonus. Su queste basi, la società rossonera e l’allenatore toscano devono soltanto risolvere gli ultimi dettagli formali prima della fumata bianca. Quest’ultima potrebbe giungere direttamente nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, dato l’incontro programmato tra le parti per la soluzione definitiva.

Allegri verso il Milan: ora all’Inter dovrebbero restare 2 opzioni

IL RAGIONAMENTO – Con Allegri che appare destinato alla panchina del Milan, per l’Inter restano ora 2 possibilità. La prima, quella auspicata dalla dirigenza, consiste nella prosecuzione dei rapporti con Simone Inzaghi, con il quale si vorrebbe impostare un ragionamento pluriennale per conseguire nuovi trionfi insieme. La seconda, che si attiverebbe solo in caso di separazione dal piacentino, riguarda l’ipotesi di un approdo di Cesc Fabregas prima del Mondiale per Club. Tale eventualità, che da un lato stuzzica e dall’altro preoccupa i tifosi nerazzurri, è al momento sussistente solo in superficie. Che possa emergere, o meno, dipenderà solo dalla decisione definitiva di Inzaghi.