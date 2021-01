Alla Sampdoria basta il primo tempo: 0-2, crollo senza fine per il Parma

La Sampdoria vince 2-0 in casa del Parma: segnano Yoshida e Keita nel primo tempo. Continua il periodo nero degli emiliani.

SICUREZZA – La Sampdoria continua a veleggiare nelle zone più tranquille della classifica. Gli uomini di Claudio Ranieri regolano il Parma nel primo tempo. Al 25′ Masa Yoshida trova il suo primo gol in Serie A con una bella girata sugli sviluppi di una punizione. Al 34′ sono invece gli emiliani a facilitare il raddoppio doriano. Hernani perde un pallone sanguinoso nella propria trequarti: Gaston Ramirez avvia il contropiede e poi scarica per Keita Baldé, che trova lo 0-2 con un diagonale. Il doppio vantaggio permette ai blucerchiati di gestire la gara con estrema tranquillità. Il Parma prova a rendersi pericoloso con un paio di contropiedi letali Gervinho, che finiscono sempre però in un nulla di fatto. Continua così la crisi dei gialloblu che, con un punto fatto nelle ultime sette partite, rimangono penultimi in classifica, ad un solo punto in più sul Crotone.