Al Napoli basta il pareggio per qualificarsi come prima in Europa League

Gattuso

Il Napoli pareggia 1-1 con la Real Sociedad nell’ultima giornata dei gironi di Europa League, qualificandosi come prima ai sedicesimi di finale. Agli azzurri basta la rete di Zielinski; ininfluente il pareggio di Willian Jose al 92′.

DI MISURA – Al Napoli basta un pareggio contro la Real Sociedad per qualificarsi come prima nel girone F di Europa League. Gli uomini di Gennaro Gattuso tengono infatti a distanza gli spagnoli sin dal 1′. Forti del vantaggio in classifica, gli azzurri controllano la gara sin dall’inizio. Il gol dei padroni di casa arriva già al 35′, con un bell’esterno al volo di Piotr Zielinski dal limite dell’area. La rete dei partenopei scuote la Real Sociedad, che a inizio ripresa va vicinissima anche al pareggio. Ma lo trova solo al 92′ con Willian Jose. Un gol ininfluente per il Napoli, ma fondamentale per gli spagnoli. Grazie alla contemporanea vittoria del Rijeka contro l’AZ Alkmaar, infatti, gli spagnoli passano come secondi, lasciando fuori da tutto gli olandesi.