Al Bologna basta Sansone: vittoria di misura contro il Cosenza in Coppa Italia

Al Bologna basta l’1-0 per passare alla fase successiva di Coppa Italia, decisivo il gol di Sansone contro il Cosenza dopo una partita praticamente dominata.

DI MISURA – Il Bologna vince di misura in casa contro il Cosenza grazie al gol di Nicola Sansone realizzato al sessantaquattresimo minuto, decisivo l’assist di Schouten per sbloccare il risultato e vincere la partita praticamente dominata dal primo minuto. Al prossimo turno (sedicesimi di Coppa Italia), la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic affronterà il Cagliari appena retrocesso in Serie B. Chi vincerà dovrà vedersela poi con la Lazio.