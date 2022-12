Agresti: «Juventus ora innocente, ha diritto a essere ritenuta come tale»

Stefano Agresti, giornalista sportivo, ha parlato della Juventus e della sua situazione giudiziaria su Radio Sportiva. L’intervento è a chiara difesa della società bianconera, che non ha ancora affrontato l’inchiesta.

INNOCENTE – La Juventus è al centro del clamore mediatico da diverse settimane. La situazione giudiziaria non è molto chiara, il giornalista Stefano Agresti ne ha parlato così su Radio Sportiva: «Non si tratta di essere anti-juventini o meno. Ci sono visioni opposte e non capisco quando si parla di clamore mediatico. Ci sono inchieste aperte contro la Juventus, come Prisma e quella della Uefa, perciò i giornalisti ne devono parlare assolutamente. La Juventus è innocente fino a che non si arriva all’ultimo grado di giudizio e ha diritto a essere ritenuta tale. Effettivamente alcune intercettazioni possono far pensare che ci siano degli atti di illeciti commessi dalla società bianconera. I giudici stabiliranno poi tutto».