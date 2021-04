Agnelli lascia la Juventus nonostante le smentite? Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, la bufera legata alla SuperLeaague, i debiti della società e i rapporti tesi con gli altri presidente potrebbero portare a un addio.

TANTI NEMICI – Andrea Agnelli, a seguito della brutta figura legata alla SuperLeague, secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, si è ritrovato ad essere il nemico pubblico numero uno di tutti i quotidiani europei. Già ieri pomeriggio, quando cominciavano ad arrivare le prime indiscrezioni in merito al possibile addio dei club inglesi, si parlava di un possibile addio del presidente bianconero. Voci poi smentite dallo stesso club. Ciò nonostante, l’ipotesi potrebbe essere comunque reale, ma non imminente. Il problema potrebbe essere legato proprio al rapporto con il mondo del calcio ma non solo: capi di Stato, ministri, parlamentari, presidenti e anche con il cugino John Elkann. Chi potrebbe essere il suo sostituto? Si fa già il nome del manager Alessandro Nasi – altro cugino -.