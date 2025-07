L’agente di Weah shock: «Alla Juventus un dirigente cerca vendetta»

Dichiarazioni sicuramente non banali quelle dell’agente di Timothy Weah della Juventus. Ecco cos’ha raccontato il procuratore del giocatore americano in uscita dal club torinese.

DICHIARAZIONI SHOCK – La Juventus sarà una rivale dell’Inter nella prossima imminente stagione di Serie A. I bianconeri, nonostante i cambiamenti e le difficoltà degli ultimi anni, rimangono sempre una squadra temibile. A proposito di Juve, nelle ultime ore, l’agente di Timothy Weah ha sparato a zero contro un dirigente bianconero, rivelando tutto questo a Sportitalia: «La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, e un altro è ancora alla ricerca di se stesso. Non possiamo biasimarlo. Due cercano soluzioni, e uno crea problemi. E non possiamo permettercelo. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e aspetta un’offerta dalla Premier League che non arriverà e non verrà mai approvata da noi. Questi sono metodi antiquati che non mi vanno giù». Il futuro di Weah, centrocampista americano, è dunque lontano dalla Juventus. Il figlio d’arte, arrivato due anni fa, potrebbe appunto lasciare il club torinese ma le schermaglie tra l’agente Badou Sambague e questo dirigente bianconero (al momento anonimo) non giocano a favore né del giocatore né tantomeno della società.