Adriano morto? Bufala di cattivo gusto: la smentita dell’ex Inter

Condividi questo articolo

Dopo le notizie uscite in Brasile su una possibile dipartita di Adriano Leite Ribeiro – ex giocatore, tra le altre, dell’Inter – , quest’ultimo ha voluto smentire la bufala con un post sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

TUTTO A POSTO – “Sono vivo amici, sono a casa mia”. Con queste parole Adriano Leite Ribeiro ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi e non, che nelle ultime ore si erano preoccupati per delle voci uscite in Brasile riguardo a una sua possibile dipartita. Parole che vanno dunque a smentire quella che è stata a tutti gli effetti una delle classiche bufale di cattivo gusto, che spesso vanno a colpire sportivi e persone famose in generale. Come si legge tra i commenti al post pubblicato dal brasiliano sul suo profilo “Instagram” ufficiale, gran bel sospiro di sollievo per tutti coloro che hanno vissuto momenti di grande apprensione.