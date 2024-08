Addio a Eriksson, mondo del calcio in lutto: ha allenato e vinto in Italia

Se ne Sven-Goran Eriksson, ex tecnico in Italia di Lazio e Sampdoria. Era malato da tempo. Tutto il mondo del calcio si stringe in cordoglio.

ADDIO – Addio a Eriksson, storico e grandissimo allenatore che in Italia ha allenato la Lazio e la Sampdoria. Sulla panchina biancoceleste ha vinto l’ultimo scudetto dei capitolini, nel 2000. Era malato da tempo, in quanto aveva un tumore maligno al pancreas. Aveva 76 anni. Tutto il mondo del calcio e dello sport in generale si stringono ovviamente intorno alla sua famiglia.