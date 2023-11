Adani: «Bobo TV non esiste più! Quest’idea già dall’estate»

Daniele Adani, uno degli ormai vecchi membri della Bobo TV, spiega nei dettagli i motivi della fine del progetto con Christian Vieri in diretta su Instagram.

SPIEGAZIONI – Lele Adani si spiega: «Bobo pensava ad altro! I giorni prima di venerdì scorso c’è stato un confronto accesso professionale da parte mia, passano due giorni. Io, per primo comunico che questa situazione non mi piace e per qualche giorno mi fermavo. Dico ad Antonio e Nicola di andare lo stesso in onda, ma hanno detto la stessa cosa mia. Già ad Antonio non piaceva cosa era successo durante quella riunione chiarificatrice. Ma ad un tratto nascono nuovi format. Perché nessuno sapeva se era giusto cambiare, magari qualche idea balenava già da prima, già da quest’estate, magari nemmeno la manager lo sapeva. La Bobo Tv è il passato, non esiste più! Non c’è più niente che c’entra con la Bobo TV. Ora c’è la Bobo Vieri TV. Non è facile per noi e neanche forse per Bobo e nemmeno per gli amici intorno a noi. In tutti i contesti accetterò l’imbarazzo, il tagliare la strada, tutto è nella mia testa e nulla verrà dimenticato. Antonio e Nicola sono amici spettacolari, ho voluto tanto bene a Bobo. Quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio o meglio dovrebbe rimanere nello spogliatoio. Ma questa cosa non è irreversibile, chi ha amato per una vita può sopportare anche un tradimento».