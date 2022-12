Abodi: «Juventus punta estrema ma non è l’unica! Serve mettere ordine»

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato in merito alla situazione burrascosa in casa Juventus. Il politico, però, allarga il campo a tutto il sistema

NON L’UNICA − Il ministro Abodi si è espresso sul caso bianconero avvisando però anche le altre squadre: «La Juventus è soltanto la punta estrema di questa situazione. Ma probabilmente non è l’unica, quindi bisogna andare a controllare in maniera concisa e puntuale. Perché ci sono squadre che rispettano le norme e altre che le interpretano in modo particolare. Ciò determina un problema sul versante dell’egualità competitiva».