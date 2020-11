Abisso omaggia due rigori al Milan: Kessié uno lo sbaglia ma è 2-0 al 45′

Condividi questo articolo

Crotone-Milan

Il Milan, alla fine del primo tempo, è avanti per 2-0 sulla Fiorentina di Cesare Prandelli. Rosario Abisso, arbitro dell’incontro ha concesso due rigori dubbi ai padroni di casa

IN CAMPO – Il Milan, alla fine della prima frazione di gioco, è avanti sulla Fiorentina per 2-0. Il vantaggio dei rossoneri arriva al 17′: su azione di calcio d’angolo arriva il il gol di Romagnoli, abile a correggere in rete una sponda del compagno di squadra Kessie. Al 25′, calcio di rigore per i rossoneri: Pezzella contrasta Saelemakers al momento del tiro ma secondo l’arbitro Abisso è calcio di rigore. Sul dischetto Kessie non sbaglia ed i rossoneri raddoppiano. Dieci minuti più tardi è ancora calcio di rigore per il Milan: Cáceres allarga il braccio, Theo Hernández ci finisce addosso e cade non appena sfiorato. Dragowski, questa volta, neutralizza il tiro dell’ivoriano. La partita rimane così sul 2-0 per il Milan. Nell’altra partita del pomeriggio in Serie A, Bologna-Crotone, il punteggio è di 1-0, la rete per i padroni di casa arriva grazie a Roberto Soriano.