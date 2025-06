IN – Vecchi-Inter U23, firme a giorni. Con lui 3 figure e sulla rosa una certezza

Vecchi presto diventerà il nuovo allenatore della nascente Inter Under 23. Inter-News.it ha raccolto alcune informazioni sullo staff e sulla rosa del nuovo progetto.

CI SIAMO! – Prende forma l’Inter Under 23, che dalla prossima stagione militerà nel campionato di Serie C. La Beneamata, dunque, si aggiunge a Juventus Next Gen, Atalanta Under 23 e Milan Futuro tra le società ad aver formato anche una seconda squadra. Per il Milan Futuro, questo primo progetto non sta dando buoni frutti al momento, visto che al primo anno di vista, è arrivata la retrocessione in Serie D. Ritornando all’Inter, è stato lo stesso presidente Beppe Marotta, durante la presentazione di mister Cristian Chivu a Los Angeles come nuovo tecnico della Prima squadra, ad annunciare appunto l’avvento ufficiale della seconda squadra. Per quanto riguarda la composizione dell’Under 23 interista, l’allenatore sarà Stefano Vecchi. Il mister, che in passato ha allenato sia la Primavera che la prima squadra, ieri ha risolto il proprio contratto con il Vicenza. E tal proposito, la redazione di Inter-News.it ha raccolto alcune informazioni.

Vecchi firmerà nei prossimi giorni: con lui tre figure certe. Nel progetto anche qualche esperto

STAFF E PROGETTO – Sia Vecchi che l’Inter come società stanno lavorando e nei prossimi giorni il tutto sarà reso ufficiale. Le due parti stanno lavorando anche sulla costruzione del nuovo staff. Insieme all’allenatore ci saranno tre figure Omar Danesi, Alessandro Ciullini e Paolo Castelli. Quest’ultimi, rispettivamente, come preparatore atletico e dei portieri. È in lavorazione anche il tipo di progetto che si vorrà implementare. Si punterà sui giovani, ma sicuramente qualche giocatore esperto, fuori quota, verrà aggregato alla squadra per dare esperienza e aiutare i giovani a crescere. Tra i giovani, come raccolto dalla nostra redazione, il giovane portiere Alessandro Calligaris farà parte della squadra.