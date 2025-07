IN – Taremi-Botafogo solo a certe condizioni! Questo il vero ostacolo

Tra gli attaccanti Mehdi Taremi rimane il giocatore in uscita per l’Inter. Il calciatore ha mercato in Inghilterra e in Turchia, anche il Botafogo si era mosso nelle ore precedenti. La redazione di Inter-News.it ha raccolto però nuovi aggiornamenti a riguardo.

SITUAZIONE – Mehdi Taremi è un peso nella rosa dell’Inter. Lo è per il suo costo annuo, che è di circa 5.55 milioni di euro a causa del costo d’ammortamento e dello stipendio lordo. Lo è anche e soprattutto per il suo ingaggio totale: 3 milioni di euro netti fino al 2027. L’attaccante ex Porto rischia di rimanere un esubero complicato da vendere, ma in queste prime settimane di calciomercato ci sono stati movimenti. Hanno chiesto informazioni Fulham, West Ham, Besiktas e ora il Botafogo dal Brasile.

Taremi rende le cose difficili: richieste alte al Botafogo

DIFFICILE – Il Botafogo aveva già fatto una proposta all’Inter ma non ha ricevuto il sì dell’attaccante. Oltre a voler rimanere in Europa ancora un altro anno Taremi ha fatto richieste importanti a livello di ingaggio. Il club brasiliano ha considerato troppo alte le pretese dell’iraniano e ha fatto marcia indietro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it la trattativa è molto difficile e dal Brasile fanno sapere che il Botafogo tornerà a parlare solo se Taremi abbasserà la sua richiesta. Tutti comunque attendono che si evolva la sua situazione in uscita: con Ange-Yoan Bonny, Francesco Pio Esposito, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ademola Lookman in trattativa non c’è più spazio per lui.