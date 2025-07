IN – Taremi, il Botafogo ha inviato un’offerta all’Inter! La sensazione

Nelle scorse ore Mehdi Taremi è stato accostato al Botafogo, club brasiliano che ha già acquistato Joaquin Correa. La redazione di Inter-News.it ha raccolto informazioni sulla trattativa.

IN USCITA – Mehdi Taremi non rimarrà molto probabilmente un giocatore dell’Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro lo ha ribadito in queste settimane a parole e lo ha confermato con i fatti acquistando Ange-Yoan Bonny, tenendo Francesco Pio Esposito e iniziando a trattare anche Ademola Lookman dell’Atalanta. I posti quindi saranno occupati e l’iraniano non ne ha uno a disposizione nonostante la sua volontà di giocarsi le possibilità a Milano. In Premier League hanno già chiesto informazioni, soprattutto Fulham e West Ham. La terza opzione è il Besiktas in Turchia.

Taremi-Botafogo, gli ultimi aggiornamenti

NUOVA CHANCE – Nelle scorse ore il Botafogo si è fatto avanti per il calciatore dell’Inter e ha già fatto un’offerta secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it. La giornalista di ESPN che in mattinata ha scritto della situazione, ossia Yasmin Torres, ha detto: «Il Botafogo ha già inviato una proposta e ora è in attesa Il club è fiducioso, ma pensa che i numeri siano ancora alti. Stanno negoziando». Di cifre ancora non si è parlato in maniera chiara, ma a breve arriveranno nuovi aggiornamenti. L’Inter chiede 10 milioni di euro.