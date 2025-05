IN – Sucic, che voglia di Inter: seguito corso per imparare l’italiano!

Sucic non vede l’ora di arrivare all’Inter e in Serie A. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, il croato ha seguito per diversi mesi un corso per imparare la lingua italiana.

CRESCITA – L’Inter si sta muovendo in anticipo sul mercato, tant’è che oltre a lavorare per chiudere prima del Mondiale per Club, il brasiliano Luis Henrique, aveva già chiuso a gennaio il colpo Petar Sucic. Il croato, attualmente alla Dinamo Zagabria, sarà ufficialmente nerazzurro a partire dal primo di giugno. L’accordo era già stato trovato e formalizzato durante la finestra invernale di calciomercato per un costo complessivo di 14 milioni di euro. Sucic, dal canto suo, ha già assaggiato un po’ di Italia e di Milano, viste le visite mediche effettuate qualche mese fa.

Sucic non vede l’ora di venire all’Inter: sta imparando la lingua italiana

CORSO DI ITALIANO – Il ragazzo sta concludendo alla grande la sua esperienza in Zagabria. Infatti, dopo aver recuperato a pieno dall’infortunio al metatarso, ha iniziato a giocare nuovamente con regolarità, trovando peraltro due gol consecutivi contro Hajduk Spalato e Slaven Belupo. Reti, che hanno rilanciato la stessa Dinamo Zagabria, che si trova ad un solo punto dalla vetta occupata dal Rijeka. Buone notizie per l’Inter, che troverà un Sucic in buonissime condizioni e in crescita sia fisica che mentale. Ma c’è dell’altro. Il croato, classe 2003, non vede l’ora di arrivare all’Inter. Come appurato dalla nostra redazione, Sucic, infatti, ha seguito un corso di lingua italiana per sei mesi, in maniera tale da velocizzare il suo ambientamento con l’Italia e il calcio nostrano.