ESCLUSIVA IN – Sabatini: «Napoli-Inter non decisiva! Castro un crotalo». Ed esalta Paz

Sabatini, storico dirigente sportivo anche con un passato all’Inter, ha tenuto un’intervista esclusiva su Inter-News.it. Le sue parole su Napoli-Inter, ma anche sui due argentini legati al mercato nerazzurro: Santiago Castro e Nico Paz.

Sabatini, Napoli-Inter, che partita sarà?

Sarà una partita spettacolare, bellissima, tra due squadre che inorgogliscono il calcio italiano. Sono le due squadre migliori che la Serie A può offrire; quindi, mi aspetto uno spettacolo vero e proprio.

Napoli-Inter già decisiva per una delle due?

Non sarà decisiva per nessuna delle due perché mancano ancora tante partite (dodici, ndr). Poteva essere decisiva se una delle due avesse avuto un distacco maggiore, ma avendo un solo punto di differenza non è ancora decisiva. Di certo sarà una partita molto importante e indicativa, uno spettacolo da vedere.

Sabatini, Lautaro Martinez o Lukaku come protagonisti o ci sarà qualche protagonista a sorpresa?

Sarà una partita piena di campioni. Certo, l’occhio va sempre agli attaccanti, ma tanti giocatori possono fare la differenza con una giocata o con un episodio. Di certo, e ripeto, sarà una partita bellissima, uno spot. Io la voglio definire come la quieta pace.

Atalanta e Juventus in corsa per lo scudetto?

L’Atalanta non lo dice ma è in lotta per lo scudetto e può sicuramente approfittare dello scontro diretto di sabato. No, la Juventus non la vedo come pretendente per il titolo. Deve fare punti per ottenere l’accesso alla prossima Champions League.

Sabatini, l’Inter può ripetere il triplete?

Certo, fare il Triplete è molto difficile e complicato. Ma questa Inter ha i mezzi, le qualità, è un roster di rosa veramente importante. Si tratta di una squadra fortissima, può ambire su tutti i fronti.

Mercato con Walter Sabatini, due giovani argentini per l’Inter

Paz è adatto per l’Inter?

Paz è ideale anche per il Real Madrid. È un giocatore che coniuga il talento e la forza fisica. Quando esce dai contrasti ha forza nelle gambe e idee calcistiche. Si tratta di un giocatore superiore, che può ambire veramente a grandi palcoscenici. E se dovesse andare all’Inter, il club nerazzurro farebbe un super acquisto.

E Santiago Castro (ieri ha peraltro segnato in Bologna-Milan)?

Un altro giocatore fortissimo. Ha solo 20 anni, ma sembra che ne abbia 30 per il modo di giocare. Giocatore che segna, aiuta la squadra, che si sacrifica. È venuto lo scorso anno, ma pare che giochi in Serie A da dieci anni. Io lo definisco un crotalo, per come si incunea, entra in area, pressa gli avversari. Castro ha il veleno. Somiglia a Lautaro Martinez? Lautaro Martinez è un giocatore fantastico, una bandiera dell’Inter e rimarrà tale anche nei prossimi anni.

Si ringrazia Walter Sabatini per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.