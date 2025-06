IN – Riscatto Zalewski-Inter, si attende: la situazione. Una data da segnare!

L’Inter non ha ancora riscattato Zalewski dalla Roma. Il primo tentativo è andato a vuoto, ma c’è ancora un’altra possibilità. Le ultime raccolte direttamente dalla redazione di Inter-News.it.

FUTURO DA SCRIVERE – Sei mesi più che convincenti per Nicola Zalewski, arrivato a gennaio dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,2 milioni di euro. Il ragazzo nato a Tivoli ma di nazionalità polacca, tuttora impegnato con la propria nazionale, ha chiuso la stagione in nerazzurro con 15 presenze, condite da un gol e un assist. La prima marcatura, peraltro splendida, è arrivata alla terzultima giornata sul campo del Torino; mentre l’assist al derby contro il Milan. Debutto da sogno per lui, con servizio di petto al bacio per il tap-in sotto porta di Stefan de Vrij. Il suo futuro rimane comunque ancora da scrivere. Come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, la sua permanenza a Milano non è ancora sicura. Probabilmente, l’Inter prima risolverà la situazione allenatore, Cesc Fabregas rimane in pole per subentrare a Simone Inzaghi, e poi andrà a risolvere le ulteriori pratiche contrattuali di riscatto.

Zalewski e il riscatto dell’Inter? Tra tentativi e incognita allenatore

LA SITUAZIONE – Come appurato dalla redazione, la prima possibilità di esercitare il riscatto da parte dell’Inter per Zalewski era ieri, ma non è stata sfruttata. Entro il 18 giugno, giorno in cui l’Inter peraltro debutterà al Mondiale per Club contro il Monterrey, ci sarà un altro tentativo. Tra l’Inter e Zalewski i rapporti rimangono più che positivi, tant’è che prima della finale di Champions League, erano state ravvisate aperture positive in vista di un eventuale riscatto. Inoltre, lo stesso giocatore, nelle settimane scorse, aveva palesato la sua volontà di restare a Milano.

INCOGNITA ALLENATORE – Una volta conclusa la pratica del post Inzaghi, l’Inter scioglierà le sue riserve con Zalewski e la Roma, proprietaria del cartellino. Inzaghi ha apprezzato tantissimo Zalewski. Fabregas, dal canto suo, è un allenatore abituato a lavorare con i giovani e a valorizzarli. Non è da escludere, però, neanche un ritorno a Roma, che dalla prossima stagione sarà guidata da Gian Piero Gasperini.