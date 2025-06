IN – Palacios, che futuro all’Inter? Stallo! Ma definito un viaggio

Da scrivere il futuro di Palacios all’Inter. L’argentino, rientrato dal prestito, si trova negli States. Intanto, è in programma un viaggio negli USA.

PRIMO ANNO – Tomas Palacios, dopo il prestito al Monza di sei mesi, è ritornato all’Inter e al momento si trova con la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il ragazzo argentino del 2003 ha vissuto un primo anno in Italia non proprio entusiasmante, tra le poche presenze in nerazzurro, sotto l’egida di Simone Inzaghi (appena tre gettoni tra tutte le competizioni), e le otto col Monza. In Brianza, ha dovuto convivere con un contesto particolarmente complicato tra cambio di allenatori e retrocessione in Serie B. Sicuramente un’esperienza professionale non indimenticabile, ma significativa dal punto di vista umano. Ma quale sarà adesso il futuro di Palacios? Lo scorso anno, l’Inter sborsò quasi sette milioni di euro (6,5 più bonus) per prelevarlo dall’Independiente Rivadavia. Ecco quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it.

Il futuro di Palacios all’Inter ancora da scrivere: settimana prossima agente negli USA

FUTURO IN DIVENIRE – Secondo quanto appurato dalla redazione di Inter-News.it, del futuro di Palacios se ne riparlerà dopo l’avventura al Mondiale per Club. Al momento, la situazione è tutta in divenire. Con Chivu sta lavorando duramente e poi spetterà proprio al tecnico rumeno capire cosa fare con il ragazzo. Settimana prossima, però, il suo agente volerà proprio negli Stati Uniti per seguire da vicino il proprio assistito. Nella prima partita contro il Monterrey, Palacios non è stato impiegato, vedremo se Chivu potrà dargli chance contro Urawa Red Diamonds e River Plate.