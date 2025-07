IN – Openda-Inter, pista percorribile? Ecco cosa filtra dal Lipsia!

Il nome di Openda è accostato all’Inter, che in attacco farà qualcosina, una volta ceduto Mehdi Taremi. L’attaccante belga del Lipsia, per caratteristiche, potrebbe fare al caso della squadra di Cristian Chivu. Ecco le ultime informazioni raccolte dalla redazione di Inter-News.it.

RIVOLUZIONE IN AVANTI – Lois Openda accostato all’Inter. Il centravanti belga, giocatore capace di agire in quasi tutte le zone dell’attacco (vedi articolo), può diventare una pedina interessante per rafforzare l’attacco della Beneamata. I nerazzurri stanno operando una sorta di rivoluzione del proprio pacchetto offensivo. Dopo aver salutato Marko Arnautovic e Joaquin Correa, andati via a parametro zero, la Beneamata sta facendo le valigie pure a Mehdi Taremi. L’iraniano, come confermato dalla redazione di Inter-News.it ha avances dalla Premier League, presto rientrerà in Italia ma il suo sarà un passaggio solamente temporaneo. Nella prossima stagione, Chivu potrà affidarsi ai due titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nonché ai due giovani volti nuovi Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. A questi quattro, si vuole aggiungere un altro attaccante. La nostra redazione, a tal proposito, ha preso informazioni sulla pista Openda.

La situazione Openda-Inter: ecco cosa filtra dalla Germania e dal Lipsia

LA SITUAZIONE – Secondo quanto appurato da Inter-News.it, Openda può lasciare il Lipsia in questa finestra estiva di calciomercato. Ma ad oggi la società della Red Bull valuta il centravanti belga, che ha contratto in scadenza nel 2028, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Peraltro, quelle sull’Inter sono solamente dei rumors puramente italiani. Dalla Germania, ad oggi, escludono voci di un interesse dei nerazzurri e quindi di eventuali contatti tra le parti.