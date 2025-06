IN – Inter, Taremi vorrebbe restare! Un’attesa e una certezza

Mehdi Taremi sta bene e tornerà presto in Italia, dove potrà attendere i compagni dell’Inter di rientro dal Mondiale per Club. La redazione di Inter-News è in grado di fornire ulteriori dettagli sul futuro del calciatore.

LA NOTIZIA – Mehdi Taremi ha passato indenne le due settimane di conflitto tra Iran e Israele e tornerà presto in Italia, nazione dove mira a scrivere nuove pagine della sua storia con l’Inter. Come appreso dalla redazione di Inter-News, infatti, il calciatore iraniano vorrebbe continuare a giocare per la squadra nerazzurra, essendo convinto di avere le carte in regola per dimostrare quanto la sua prima stagione in Italia sia stata l’eccezione, non la regola. Alla volontà di Taremi, però, potrebbe contrapporsi una strategia di segno diverso da parte dell’Inter.

Taremi-Inter, lo scenario da considerare

SUL MERCATO – A proposito del futuro, Taremi è intenzionato ad ascoltare quelli che saranno i piani della dirigenza e del nuovo staff tecnico del Club nerazzurro per lui. L’Inter, si sa, è alla ricerca di un altro attaccante per rinforzare il suo reparto offensivo: il nome di Ange-Yoan Bonny è quello prioritario, al momento. Dal futuro di Taremi, poi, dipenderà il potenziale assalto a un altro giocatore avanzato per la prossima stagione (con Rasmus Højlund come principale profilo sul taccuino dell’Inter).

ELEMENTO CHIARO – Quel che è certo è che nulla potrà essere deciso in maniera definitiva prima della chiusura del Mondiale per Club per l’Inter. Una volta conclusa la parentesi americana, la dirigenza si metterà poi al lavoro per decidere sul futuro di tanti calciatori la cui presenza – nella rosa del prossimo anno – è in bilico. Con Taremi che rientra indubbiamente in questo contesto.