IN – Sucic svolgerà domani le visite mediche con l’Inter. Quando il possibile arrivo!

Petar Sucic svolgerà domani mattina le visite mediche prodromiche al passaggio all’Inter a partire dalla prossima stagione. Il suo arrivo a Milano dovrebbe avvenire tra qualche ora.

LA NOTIZIA – Petar Sucic completerà domani anche l’ultimo step necessario per vestire la maglia dell’Inter a partire dal 2025. Il croato, come appreso dalla redazione di Inter-News, svolgerà all’orario di pranzo le visite mediche al CONI, ultimo passaggio richiesto nell’iter verso il definitivo approdo in nerazzurro dalla prossima stagione. Il suo acquisto, definito con estrema fiducia dai dirigenti del club meneghino nella finestra invernale di calciomercato, consentirà di fare dei ragionamenti approfonditi in estate. Con vari centrocampisti nerazzurri che potrebbero essere in partenza: su tutti, quel Davide Frattesi ancora bramato con forza dalla Roma.

Sucic e l’arrivo a Milano: le ultime sul centrocampista dell’Inter

LO SCENARIO – La nostra redazione ha anche appreso che il calciatore croato dovrebbe arrivare nella serata di oggi, 9 febbraio, in quel di Milano. Sucic non vede l’ora di intraprendere la tappa più importante della sua carriera professionistica, rappresentata dal passaggio nel club che ha saputo valorizzare uno dei migliori croati dell’ultimo decennio. Il riferimento è a Marcelo Brozovic, che in comune con il connazionale ha anche il fatto di aver militato nella Dinamo Zagabria e la duttilità che ne caratterizza il profilo.