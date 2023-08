IN − Inter a San Siro: Inzaghi porta con sé anche una sorpresa!

L’Inter è arrivata a San Siro per la rifinitura in vista del match contro il Monza di domani sera e Inzaghi ha portato con sé anche una sorpresa! L’informazione di Roberto Novella, inviato di Inter-News.it.

SORPRESA IN − L’Inter è arrivata a San Siro come riferito in precedenza da Inter-News.it. C’è una novità di non poco conto in merito a questo discorso perché insieme a Simone Inzaghi e a tutta la squadra c’è anche Giovanni Fabbian! Si allenerà con i compagni nerazzurri in attesa di saperne di più del proprio futuro.