ESCLUSIVA IN – Asllani, il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui

Kristjan Asllani è stato il titolarissimo dell’Inter di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. Quattro su quattro dal primo minuto negli Stati Uniti, ma il futuro è ancora incerto. La redazione di Inter-News.it ne ha parlato con il giornalista di Panorama Sport Kristi Sejatllari.

SORPRESA – Gli infortuni gli hanno spianato la strada, ma Kristjan Asllani ha saputo rispondere presente agli appelli di Cristian Chivu e ha conquistato per ora la fiducia dell’allenatore romeno. Al Mondiale per Club il centrocampista ha disputato quattro partite su quattro da titolare e ha lasciato intravedere anche qualche buono spunto in fase di regia. Contro il Fluminense la prestazione non è stata comunque proprio positiva, in linea con tutta la squadra.

SITUAZIONE – Con Simone Inzaghi il rapporto non è mai stato idilliaco, anzi tutto il contrario. Prima Marcelo Brozovic, poi Hakan Calhanoglu e nell’ultima stagione anche Piotr Zielinski e Nicolò Barella hanno giocato da registi. Asllani è rimasto nella maggior parte delle occasioni una seconda scelta e per questo non ha avuto la crescita che ci si aspettava. L’Inter lo acquistò dall’Empoli nel 2022 per 14 milioni di euro divisi tra 4 per il prestito oneroso e 10 per l’obbligo di riscatto fissato alla fine della stagione successiva. Adesso Asllani pesa a bilancio per l’Inter ben 3.384.572 milioni di euro (1.104.572 di ammortamento+2.780.000 di stipendio lordo).

Asllani, i dettagli sul futuro all’Inter!

MERCATO – Nei giorni scorsi si è parlato di Asllani in orbita Lazio per un’ipotesi di offerta dell’Inter per Nicolò Rovella. I biancocelesti però non hanno accettato la proposta e non se n’è fatto nulla. La redazione di Inter-News.it ha contattato Kristi Sejatllari, giornalista di Panorama Sport in Albania, per sapere di più sulla situazione del calciatore. Come riferito da quest’ultimo il futuro dell’ex Empoli sembra legato a quello di Ederson dell’Atalanta. L’Inter lo segue in caso di cessione di Calhanoglu al Galatasaray, ma i bergamaschi lo valutano per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. È un’operazione difficile, però il brasiliano è il preferito della dirigenza. Se si concretizzerà l’acquisto Asllani lascerà l’Inter, altrimenti rimarrà ancora in nerazzurro. Già due club italiani hanno mostrato interesse per il classe 2002: Bologna e Fiorentina.