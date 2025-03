ESCLUSIVA IN – Idzes, l’agente: «Inter? Contatto! Pure altri club»

L’agente di Idzes in esclusiva a Inter-News.it ha confermato l’interesse della società nerazzurra nei confronti del giocatore del Venezia. Le sue dichiarazioni.

NOME NUOVO – L’Inter in estate dovrà necessariamente ringiovanire il proprio reparto difensivo, viste anche le possibili partenze di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, rispettivamente 33 e 37 anni. A tal proposito, uno dei nuovi nomi legati al club di Viale della Liberazione è quello di Jay Idzes, difensore centrale olandese ma naturalizzato indonesiano del Venezia di Eusebio Di Francesco. La nostra redazione ha approfondito la voce lanciata dalle pagine dei quotidiani questa mattina, analizzando il rendimento del centrale del Venezia e non solo. Per scoprire quanto c’è di vero sull’interesse del club nerazzurro e se i contatti col classe 2000 sono già avviati, abbiamo interrogato Bilal Achenteh, agente di Idzes.

Idzes-Inter, l’interesse c’è ma ci sono anche altri club: l’agente parla!

LE DICHIARAZIONI – Breve battuta dell’agente di Idzes ai canali di Inter-News.it, ma comunque importante e indicativa. Infatti, lo stesso procuratore ha confermato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti, ma allo stesso tempo ha anche rivelato la presenza di altre società sul giocatore. Queste le sue parole: «Siamo in contatto, ma sono anche in contatto con altri club. Non soltanto Inter e Atalanta». Piero Ausilio ha sguinzagliato qualche settimana fa anche gli 007 nerazzurri per visionare da vicino il ragazzo, arrivato in estate al Venezia dagli olandesi del Go Ahead Eagles.