ESCLUSIVA IN – Gloukh, parla l’agente: «Lascerà il Salisburgo! Inter? Parliamo con top club»

Il nome di Gloukh è stato accostato all’Inter nelle ultime ore come possibile rinforzo in avanti sulla trequarti. Su Inter-News.it ha parlato l’agente.

QUALITÀ – In casa Inter è tempo di riflessioni anche sul mercato, dopo l’uscita dal Mondiale per Club per mano del Fluminense. Nella serata italiana di ieri, la squadra di Cristian Chivu ha subito una sconfitta per 2-0 contro i brasiliani, facendosi estromettere dalla competizione americana agli ottavi di finale. In questo torneo e sotto la nuova gestione, Chivu ha provato a cambiare qualcosina rispetto all’era Simone Inzaghi, provando anche a giocare con il trequartista, sperimentando i vari Valentin Carboni, Nicola Zalewski e Sebastiano Esposito in quella posizione. E a proposito del trequartista, nelle ultime ore è stato accostato all’Inter il nome di Oscar Glouck, trequartista israeliano del Salisburgo. Lo stesso Gloukh ha inoltre partecipato con la squadra austriaca al Mondiale per Club, uscendo però nella fase a gironi. Nonostante l’uscita anticipata, l’israeliano è riuscito a timbrare un gol contro il Pachuca, nella vittoria all’esordio 2-1. A proposito di Glouck e dell’eventuale interesse dell’Inter, la redazione di Inter-News.it ha contattato l’agente del giocatore, Shahar Greenberg.

In Italia si parla di un possibile accostamento di Oscar Gloukh all’Inter. C’è qualcosa di concreto?

Noi stiamo parlando con diversi club.

Potrebbe essere l’estate giusta affinché Gloukh lasci il Salisburgo per provare altre esperienze?

Sicuramente. È il suo momento di rivendicare di più e andare avanti.

State parlando con club italiani e anche esteri?

Parliamo con alcuni top club della Serie A, ma hanno mostrato interesse anche dall’Inghilterra e dalla Germania. Vedremo…