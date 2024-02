ESCLUSIVA IN − Galderisi: «Inter non inferiore a nessuno! La Thu-La è la miglior coppia d’Europa»

Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, ex giocatore di Juventus, Milan, Lazio, Verona, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Diversi i temi toccati: dalla prossima gara dell’Inter contro i campani fino alla Champions League. Calhanoglu e la coppia Thuram-Lautaro Martinez fa scintille.

Galderisi, la distanza tra l’Inter e la Juventus è aumentata di altri sette punti dopo il KO inaspettato dei bianconeri contro l’Udinese. Campionato già chiuso?

Questo passaggio a vuoto della Juventus sicuramente è stato importante per l’Inter perché adesso inizia un periodo più complicato e difficile dove giocherà di più. Per la Juventus perdere cinque punti più lo scontro diretto diventa una cosa molto importante. Nel calcio non bisogna dare nulla per scontato e anzi l’Inter dovrà sfruttare la sua rosa, non mollare e rimanere sempre concentrata.

Galderisi, inserisce il Milan nella lotta scudetto?

Assolutamente sì. C’è stato un momento in cui il Milan sembrava la squadra più scarsa del campionato e invece Stefano Pioli, nonostante le critiche, si è dimostrato un allenatore molto bravo nel gestire i momenti. Ora si giocherà il secondo posto e un’occhiata all’Inter la dà. Delle tre solo la Juventus avrà un impegno a settimana, mentre per le altre due ci saranno anche gli impegni europei. È il momento più delicato della stagione.

Domani ci sarà Inter-Salernitana, campani con il terzo allenatore in pochi mesi. Ci può essere il rischio di sottovalutazione dell’impegno?

L’Inter ha saputo gestire le varie partite cambiando gli interpreti e facendo sempre delle cose importanti. Penso che l’accoppiata davanti sia una delle coppie più forti d’Europa, la capacità di far male da destra e da sinistra, nonché la qualità che ha centrocampo. L’Inter deve fare l’Inter. La Salernitana ha raccolto meno di quanto poteva raccogliere, i cambi di allenatore portano spesso entusiasmo ed energia. Non è il massimo la partita con l’Inter, ma può dare stimoli e coraggio. Cercherà di fare l’Udinese.

La Salernitana può salvarsi?

L’ho vista domenica con l’Empoli allo stadio. Boulaye Dia darà continuità alla crescita di questa squadra. Shon Weissman ha grande entusiasmo. In difesa ci sono Kostas Manolas e Jerome Boateng. Il distacco dal quartultimo posto è importante (sette punti dal Sassuolo, ndr). Ma la società ha voluto dare una sterzata. Spero nel miracolo, anche se è molto complicato. Quando raccogli poco diventa complicato perché la testa non ti aiuta.

Galderisi e alcuni protagonisti dell’Inter

Galderisi, Hakan Calhanoglu top assoluto. È tra i migliori al mondo?

Sicuramente è tra i migliori al mondo. La sua crescita è stata incredibile, nonché la sua duttilità nell’interpretare bene più ruoli. Io amo sempre vedere il calcio, dal basso all’alto, e mi piace vedere qualcosa che mi diverte. E Calhanoglu è uno che ti diverte perché sa giocare a calcio, ha trovato vicino a sé giocatori che lo esaltano e una squadra veramente completa.

Come lei, Galderisi, anche il turco è un grande rigorista con 13 rigori segnati consecutivamente. Nanu ne ha segnati 32 (miglior rigorista del Verona con Toni). C’è un segreto?

Io ho fatto una vita da rigorista e ti dico che è molto importante l’allenamento. Ma quando ti trovi lì cambiano spesso le situazioni legate alla tua serenità e alla tua capacità di saper gestire il momento. Lui è bravissimo, sa tirarli molto bene, non è mai facile tirare un rigore. Ci vuole freddezza e qualità di calcio e lui li ha entrambi.

E che ne pensa di Marcus Thuram. L’Inter ha vinto la sua sfida di mercato dopo il dietrofront di Romelu Lukaku?

L’Inter credo non volesse perdere Lukaku perché aveva delle caratteristiche adatte a Lautaro Martinez. Ma la capacità di una società sta nel trovare alternative di qualità e adatte al gioco della squadra. La bellezza e la qualità di questo giocatore (Thuram, ndr) sono indiscutibili. L’Inter per me ha la coppia d’attaccanti più forte d’Italia e forse d’Europa. Un’accoppiata fantastica, sanno fare tutto.

Martedì la Champions League, con l’Inter che affronterà l’Atletico Madrid. Il punto

Galderisi, come parte l’Inter in questo confronto?

Una riflessione: giocare là non è il massimo. Conosciamo le capacità dell’Atletico Madrid, ma anche il loro temperamento, la loro intensità, le qualità tecniche. Ma guardando le prime partite di questa settimana di Champions League, secondo me l’Inter non è inferiore a nessuno. L’Inter deve saper gestire i momenti e sa come si fa perché è forte.

L’Atletico Madrid somiglia ad una squadra del nostro campionato?

Ammiro Simeone perché è da tanti anni che lì e trova sempre grandi motivazioni. Quando giochi con l’Atletico Madrid te la devi sempre durare tanto. È un allenatore che dà una mentalità vincente alla squadra. Perciò l’Inter deve stare molto attenta, però credo possa fare una doppia importante partita perché è in netta crescita.

