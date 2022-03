ESCLUSIVA – Galante: «Juventus-Inter, vincere per rialzarsi. Bremer per de Vrij? Vi dico»

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter dal 1996 al 1999, in esclusiva su Inter-News.it ha parlato inevitabilmente della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, ma anche del momento di difficoltà dell’Inter e dell’importantissima sfida contro la Juventus. Poi anche un suo parere riguardo il possibile acquisto di Gleison Bremer.

Galante, iniziamo, purtroppo, dal disastro dell’Italia e la mancata qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva

È una situazione difficile da commentare. È vero, vincendo ieri avresti comunque dovuto affrontare il Portogallo che ha vinto un po’ a fatica con la Turchia, però il calcio è questo. Da ex calciatore non ho mai pensato che non si potesse vincere in casa una partita contro la Macedonia, anche perché vedendo la partita ho visto gli avversari in difficoltà quando difendevano e tante volte ci regalavano il pallone. Quando è finito il primo tempo 0-0 pensavo che comunque avremmo trovato un gol.

Spostiamoci sul tema Inter, la squadra sta attraversando un chiaro momento di difficoltà quando tutto sembrava quasi scritto a gennaio. Cosa è successo secondo te?

Anche qui è una situazione strana. Alla vigilia del derby (Inter-Milan 1-2, ndr) non avrei mai pensato di ritrovarci in una situazione del genere, però poi purtroppo certe cose non te le spieghi. L’Inter non è più la favorita perché anche vincendo il recupero non sei più primo. Io penso che l’Inter sia ancora la squadra più forte prendendo singolarmente ogni giocatore. Sta attraversando un momento non facile e forse i tanti impegni importanti che hanno portato via tante energie. In questo ultimo periodo non è stata più l’Inter affamata della prima parte del campionato dove tutti dicevamo che era la grande favorita.

Fabio Galante, da ex difensore dell’Inter, cosa ne pensi della possibile cessione di Stefan de Vrij e il possibile acquisto di Bremer?

Incontrare la Juventus è sempre difficile per tutti. Si incontra una Juventus anche lei ferita e arrabbiata per l’esclusione dalla UEFA Champions League ma comunque rientrata per la lotta scudetto. Chi la vincerà avrà grande energia per lo sprint finale: loro hanno la possibilità di rientrare mentre l’Inter ha la possibilità di mettersi alle spalle un brutto momento. Tutto può succedere in questo tipo di partite.

L’Inter ora sfida la Juventus probabilmente nel momento peggiore, considerato il buon momento dei bianconeri e l’acquisto di Vlahovic. Che partita sarà?

In tutti questi anni la difesa dell’Inter è stata un punto fermo e di grande affidabilità. Il mercato ti indirizza anche a fare delle scelte a malincuore, io per esempio Stefan de Vrij non lo toccherei mai, così come Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Bremer sta facendo un ottimo campionato, ha la fisicità e la tecnica di poter far bene in una grande squadra. Al Torino sta facendo molto bene e sarebbe un acquisto di spessore.

Si ringrazia Fabio Galante per la disponibilità mostrata nell’intervista.