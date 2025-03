ESCLUSIVA IN – Esposito, l’Inter blinda il suo gioiello con il rinnovo: atteso a Milano! I dettagli

Francesco Esposito è pronto a rinnovare il suo legare con l’Inter per il futuro. Il giovane attaccante, attualmente in prestito allo Spezia, è esploso definitivamente in questa stagione di Serie B. I nerazzurri non vogliono lasciarsi sfuggire il proprio talento e hanno già avviato le procedure per blindarlo. Secondo quanto riportato in esclusiva su Inter-News.it da Onorio Ferraro, il calciatore è atteso a Milano.

CRESCITA COSTANTE – Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei tre fratelli tutti cresciuti nel settore giovanile dell’Inter, ha dimostrato fin da subito un talento fuori dal comune. Dopo essersi messo in luce con la Primavera nerazzurra, ha vissuto una prima stagione di adattamento allo Spezia, per poi esplodere definitivamente in questo secondo anno in Serie B. Con 14 gol in 26 presenze, si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici del campionato, attirando l’interesse di diversi club italiani ed europei. Nonostante le numerose richieste, l’Inter ha sempre avuto le idee chiare: Esposito è un asset importante per il futuro e va gestito con attenzione. L’obiettivo del club è quello di continuare a farlo crescere, con la prospettiva di integrarlo gradualmente in prima squadra.

Esposito atteso a Milano per il rinnovo! I dettagli

COSA CAMBIA – L’attaccante classe 2005 era stato convocato dall’Under 21 per le sfide della pausa nazionali, ma un infortunio gli ha impedito di rispondere alla chiamata. Questo ha favorito l’opportunità di accelerare i tempi per il rinnovo contrattuale con l’Inter. Esposito è atteso a Milano già dalla prossima settimana, probabilmente tra lunedì e martedì, per apporre la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai nerazzurri fino al 2030. La data ufficiale per la firma non è ancora stata confermata, ma il club vuole chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Una volta completato l’iter burocratico, Esposito tornerà a disposizione dello Spezia per concludere al meglio la stagione.