ESCLUSIVA – Zaccardo: “Inter, un mese per migliorare e fare lo sgambetto. Mercato…”

Zaccardo è stato uno degli ospiti della presentazione dell’album Calciatori Panini, avvenuta poco fa presso la sede della Lega Serie A a Milano. A margine dell’evento l’ex difensore, fra le altre di Palermo, Milan e Parma, è stato intervistato in esclusiva dall’inviato di Inter-News.it, Giulio Di Cienzo, e ha parlato delle prospettive della squadra di Conte anche sul mercato.

SPRINT DA PROTAGONISTI – Cristian Zaccardo è convinto che l’Inter possa giocarsela fino in fondo per vincere la Serie A, visto anche quanto fatto in queste prime diciotto giornate: «La vedo molto bene. È prima, a pari merito con la Juventus, e ha fatto un bellissimo girone d’andata. Adesso ha a disposizione questo mese di gennaio per migliorare la rosa, penso che se ce la fa può essere l’anno buono per fare lo sgambetto alla Juventus. Dove servono dei miglioramenti urgenti dal mercato di gennaio per l’Inter? Forse a livello numerico: un esterno, un centrocampista e anche un attaccante, se si fa male uno dei due titolari».

Fonte: Inter-News.it – Giulio Di Cienzo

