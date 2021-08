ESCLUSIVA VIDEO IN – Kinkoue-Olympiacos, l’agente Ferrari: «Percentuale per l’Inter»

Kinkoue è già ad Atene, dopo la conclusione del trasferimento dall’Inter all’Olympiacos. Il suo agente, Fabrizio Ferrari, in esclusiva a Inter-News.it racconta come è andata la cessione e i motivi che hanno portato i nerazzurri a vendere il giovane francese. Ecco il video dall’inviato Roberto Balestracci.



IL SALUTO – Étienne Kinkoue lascia l’Inter per l’Olympiacos. Il trasferimento, con accordo raggiunto nel weekend (vedi articolo), è a titolo definitivo e il difensore è già ad Atene. Il classe 2002, preso due anni fa dal Troyes, non è riuscito a debuttare in prima squadra, giocando solo in Primavera. Dall’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, il suo agente Fabrizio Ferrari spiega in esclusiva a Inter-News.it come si è concretizzata la cessione. «La situazione dell’Inter, in questo momento, non aiutava a fare una programmazione a lungo termine. C’è stata quest’opportunità, credo che abbia fatto bene a lasciare il giocatore definitivo, tenendosi una percentuale sulla futura rivendita. Credo che, in questo momento, sia un’operazione intelligente». Di seguito il video con l’intervista integrale e il resto delle parole dell’agente di Kinkoue, dall’inviato di Inter-News.it all’Hotel Sheraton di Milano (sede ufficiale della chiusura del calciomercato).

Si ringrazia l’agente Fabrizio Ferrari per la disponibilità mostrata nell’intervista.