ESCLUSIVA IN – Serena: «Inter, finale di stagione complesso! Bayern Monaco si batte così»

Aldo Serena, ex calciatore – tra le altre – di Inter e Milan oggi noto opinionista, in esclusiva su Inter-News.it ha espresso la sua opinione riguardo la sfida di questa sera, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Poi un commento anche sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi anche sui singoli calciatori.

Oggi Inter-Bayern Monaco sfida di ritorno dei quarti di finale, dove può arrivare la squadra di Inzaghi?

Abbiamo visto come il Bayern Monaco abbia un ritmo elevato per larghi tratti della partita, ma non riuscirà a sostenerlo per novanta minuti. Quindi dovrà approfittarne l’Inter in quelle azioni letali fatte con una comunione di intenti e una capacità tecnica unica. Molta attenzione ai tedeschi anche se per loro, vi dico per esperienza, in casa o fuori non fa differenza, il loro atteggiamento sarà lo stesso. Hanno delle defezioni abbastanza importanti, domenica scorsa però Gnabry ha fatto un gol meraviglioso in campionato, quindi sarà diversa la capacità penetrativa del bavaresi a livello di qualità.

Ultimamente è come se l’autonomia fisica dell’Inter sia di circa un’ora, poi tende a calare e a concedere qualcosa. Come si supera questo momento?

Inzaghi è un conoscitore dei cambi, sicuramente tra i migliori. Con cinque giocatori a disposizione devi fare delle rotazioni quando vedi un giocatore che sta andando in riserva e lo cambi. Però c’è anche da dire che nell’ultimo quarto d’ora a Monaco l’Inter è riuscita ad avere la lucidità per difendersi e ripartire, che secondo me deve essere il leitmotiv della serata. Non dovrà abbassarsi troppo, chiusura dietro e ripartire.

Contro il Bayern Monaco, l’Inter ritrova Dimarco titolare. Ma Aldo Serena farebbe a meno di Carlos Augusto in questo momento della stagione?

Dimarco è il titolare della squadra, fa le due fasi e soprattutto ha una capacità di sfornare assist. L’Inter costruisce i gol prevalentemente sulle fasce. Quindi Dimarco è una fionda necessaria per il gioco dell’Inter. Resta il fatto che con i mancini naturali tra Bastoni, Carlos Augusto e Dimarco da quella parte l’Inter è messa bene. Se durante la ripresa Dimarco dovesse un po’ pagare la condizione fisica, allora Inzaghi avrebbe a disposizione Carlos Augusto in gran forma.

A proposito di condizione fisiche, è stato un inizio 2025 complicato per Thuram dopo la botta alla caviglia. Fa bene Inzaghi a continuare a puntare su di lui, o forse meglio concedere qualche minuto in più ad Arnautovic?

Arnautovic è in grande spolvero e tutti i tifosi dell’Inter se lo aspettavano prima o dopo, anche perché la sua età è oltre la maturità. È un giocatore che con quelle capacità prima o poi doveva uscire allo scoperto. Taremi è ai margini. Thuram e Lautaro Martinez fin qui si sono alternative: in autunno l’argentino non si era mai fermato ed era a corto di benzina. Poi è tornato alla grande, mentre adesso Thuram sta rifiatando. Forse un po’ per la botta, ma anche per un atteggiamento mentale che deve ritrovare. Tra ottobre e novembre vedevo un Thuram con gli occhi della tigre che voleva segnare a tutti costi. Deve ritrovare quel furore che lo ha portato a fare tanti gol. Non deve giocare a servizio di Lautaro Martinez. Ci sono certi momenti in cui deve uscire quello che ha fatto vedere in quel periodo della stagione.

Lotta serrata ai vertici della Serie A: questione di nervi come dice Conte

Aldo Serena, come vede questo finale di stagione in Serie A, chi avrà la meglio tra Inter e Napoli?

L’Inter avrà un finale di stagione durissimo, a partire già da domenica con il Bologna. Ma anche Roma e Lazio, tutti avversari durissimi che hanno degli obiettivi e quindi giocheranno al 110% delle possibilità. Il Napoli invece avrà un calendario molto facile. L’Inter avrà anche la semifinale di ritorno con il Milan in Coppa Italia, quindi si accumulano tante partite, stanchezza. Non sarà semplice, non so dire come andrà a finire ma è una situazione abbastanza complessa per la gestione delle energie della squadra.

