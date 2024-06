ESCLUSIVA – Pellegrini svela a IN: «Inviata una lettera a Marotta!». Poi la risposta

Ernesto Pellegrini di recente è stato intervistato dalla redazione di Inter-News.it a cui ha svelato un contenuto esclusivo. Dopo la nomina di Giuseppe Marotta nuovo presidente dell’Inter, l’ex proprietario del club nerazzurro ha subito inviato una lettera al suo caro amico, invitandolo a organizzare una festa. Immediata la risposta del noto dirigente italiano.

Marotta eletto presidente dell’Inter, cosa ne pensa?

Guardi, io gli ho scritto una lettera e gradirei leggerla così si rende conto del rapporto che ho con Marotta, che è un grande amico: “Caro presidente e caro Beppe, desidero innanzitutto esprimerti tutta la mia gioia nell’aver appreso della tua nomina di presidente della nostra amata Inter. Non ho mai nascosto la grande stima che nutro nei tuoi confronti. Sia per le tue grandi doti professionali, grazie alle quali l’Inter è tornata a splendere calcisticamente non solo in Italia ma anche in Europa, sia per la tua spontanea umanità con la quale hai saputo operare un gruppo solido e coeso. Con la sapiente capacità di gestire situazioni spesso molto complesse e scegliere insieme gli uomini e gli obiettivi più giusti. Sono sicuro che riuscirai a raggiungere nuovi sempre più traguardi. Ti auguro, con tutto il cuore, di diventare il presidente più vincente di tutti i tempi. Alzo dunque il calice e brindo al nuovo presidente dell’Inter, nonché il mio caro amico Beppe.

P.S. Mi piacerebbe organizzare in tuo onore una festicciola, quando tu lo riterrai opportuno. Inviterei per l’occasione un cantante che sceglieremo insieme”.

Marotta risponde al presidente Pellegrini

“Ciao Ernesto, grazie per le belle parole che mi hai riservato e che apprezzo molto perché scritte da una persona speciale” che stimo moltissimo. Per me sei e sarai sempre un autentico esempio da seguire. Con piacere accolgo il tuo invito per una piacevole serata da trascorrere insieme, come sempre. Valuta tu in base i tuoi impegni, un caro e forte abbraccio, Beppe”.

