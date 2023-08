ESCLUSIVA IN − Paganin: «Difensore Inter? Scelta ‘italiana’. Arnautovic come Dzeko…»

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter e ora apprezzato commentatore per Mediaset, ha parlato a Inter-News.it. Diversi i temi affrontati: dal mercato alla griglia di partenza in campionato. Il suo giudizio anche sul prossimo CT della Nazionale

Signor Paganin, facciamo una panoramica sul mercato dell’Inter. Qual è il suo giudizio?

Darei un 6,5. Ha trovato soluzioni dove mancavano dei giocatori e ha trovato dei buoni giocatori. Carlos Augusto l’ultimo arrivato, ottima alternativa a Robin Gosens. In avanti, Marko Arnautovic è un rimpiego, ma bisogna attendere. Ricordiamo quando è stato preso Dzeko, su cui vigeva anche un certo scetticismo. L’Inter dovrà giocare tre competizioni, importante avere una rosa profonda. Sarà il terzo anno di Simone Inzaghi, quantomeno lui ha già delle idee chiare. L’Inter parte come une delle favorite.

All’Inter adesso manca un difensore. Paganin, meglio scelta italiana o straniera?

Il giocatore straniero avrebbe più difficoltà. Prenderei qualcuno interno alla Serie A, inoltre l’Inter sta costruendo una struttura molto italiana. Anche lo stesso Carlos Augusto è radicato in Serie A. È stato preso a centrocampo Davide Frattesi, Marko Arnautovic è in Italia da tanto tempo. Credo che l’Inter rimanga sul profilo italiano come Rafael Toloi o Giorgio Scalvini. Quest’ultimo come Alessandro Bastoni potrebbe anche restare all’Inter per tanto tempo, il primo è un usato sicuro. Ma i dirigenti nerazzurri faranno le loro valutazioni.

Che ne pensa di Yann Aurel Bisseck?

Il calcio d’agosto lascia poco spazio a fare delle considerazioni. Conta molto chi entra prima in condizione. Da questo punto di vista può dare un suo contributo, si sta inserendo bene in rosa. Questo aiuta. È un difensore centrale, serve esperienza. Deve crescere in una squadra che sfrutta molto i braccetti. È importante che un giocatore trovi la fiducia nei compagni. Ma giocare a San Siro è diverso che dal giocare in amichevole da altre parti. Valore aggiunto.

Juan Cuadrado porta esperienza all’Inter.

Le alternative sono importanti. Cuadrado può dare un contributo in esperienza importante, non credo giocherà tutte le partite, ma è in grado di dare il suo apporto con grande qualità. Da quinto è il suo ruolo, rende di più. Nell’ultimo terzo di campo è in grado di portare superiorità e saltare l’uomo. Poi l’esperienza, la mentalità e la voglia di vincere aiuteranno l’Inter. Ricordiamo anche Darmian, che è un giocatore affidabile. Ma bisogna aspettare le prime partite per capire un po’ le idee di Inzaghi. Aspettiamo ancora la fine del mercato. Bisognerà capire chi va e chi rimane. A centrocampo è rientrato anche Sensi, che è una buona alternativa. Manca forse un po’ di fisicità, ma dal punto di vista qualitativo è eccelso.

Paganin, in che posizione lo vede meglio Marcus Thuram?

Sta cercando la sua soluzione sul campo, non è facile inquadrare Lautaro Martinez che è una prima punta atipica. Thuram è di movimento e spazio, la difficoltà sarà quella del richiedere palla con spalle la porta per dare la possibilità al compagno di rendere al meglio. La cosa più importante tra gli attaccanti è mettersi in perfetta condizione in maniera reciproca. Thuram tende anche a spostarsi in maniera più larga per prendere il pallone. Inzaghi ci lavorerà su.

L’estate dell’Inter è stata movimentata da due trattative molto complesse: Romelu Lukaku e Lazar Samardzic? Qual è il suo punto di vista in merito alle due vicende?

Cose che succedono. Non c’erano le condizioni, va diviso il fattore umano del tifoso da quello economico del club. Marotta e Ausilio hanno fatto le loro valutazioni e hanno deciso di non andare avanti. Nel momento in cui non si chiude una trattativa perché le due parti non sono arrivate all’accordo si decide di andare avanti e basta così. L’Inter ci sarà sempre, c’è e ci sarà anche dopo.

Dal mercato al campo. La griglia secondo Paganin

Sarà un campionato equilibrato?

Hanno fatto tutte un bel mercato, la Roma di più. Da capire chi sarà avvantaggiato. Napoli, Lazio e Inter che hanno finito benissimo la stagione sono quelle che hanno il vantaggio maggiore. Ma ci metterei anche la Juventus, che ha la possibilità di giocare senza le coppe. Vantaggio grande perché durante la settimana non devi pensare a viaggi e altre sfide fuori dalla Serie A. Ma ci sarà grande equilibrio. Lo stesso Napoli dovrà superare l’ostacolo psicologico della vittoria dello scorso anno. Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio e Roma tutte alla pari. Un po’ defilate Fiorentina e Atalanta. Ma credo che ci sarà una battaglia fino alla fine.

Tema Nazionale: due ex Inter in bagarre per il ruolo di nuovo Commissario Tecnico. Paganin, chi vedrebbe meglio tra Luciano Spalletti e Antonio Conte

Conte ha un minimo di esperienza in più, ma parliamo di due allenatori che hanno fatto molto bene. Entrambi hanno lo status per sedersi sulla panchina azzurra. I due nomi rimangono quelli, perché sono in grado di mantenere il lavoro di Mancini. Fondamentale scegliere un CT che porta risultati immediati, a settembre avremo due sfide troppo importanti e da non sbagliare. Non si può affidare il timone della panchina azzurra a chi ad oggi ha poca esperienza.

Si ringrazia Massimo Paganin per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.