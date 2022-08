ESCLUSIVA IN – Nunziatini: «L’Inter mi ha formato e non solo! Uno su tutti dalla prima squadra»

Nunziatini, centrocampista classe 2003 in Primavera all’Inter nella scorsa stagione, si è trasferito in prestito al San Donato Tavarnelle che nel prossimo weekend inizierà il campionato di Serie C. Intervistato in esclusiva da Inter-News.it, ha parlato delle sue ambizioni e del percorso in nerazzurro.

NUOVA ESPERIENZA – Poco più di un mese fa Francesco Nunziatini, dopo aver vinto il Campionato Primavera 1 con l’Inter, è passato in prestito secco al San Donato Tavarnelle in Serie C (vedi articolo). Per lui domenica prima giornata del Girone B, alle 14.30 in casa col Rimini. Un nuovo corso di cui parla in esclusiva a Inter-News.it.

Nunziatini, quali sono gli obiettivi in vista della stagione ormai alle porte?

I miei obiettivi sono cercare di crescere, sia dal punto di vista tattico sia da quello della personalità.

Quali caratteristiche pensi di portare al San Donato Tavarnelle?

Alla squadra penso di poter dare tutte quelle che sono le mie potenzialità. Voglio fare da subito una buona prima parte di stagione.

In cosa l’esperienza all’Inter ritieni ti abbia maggiormente formato?

L’Inter è una scuola che non ha certo bisogno di presentazioni. Mi ha formato dal punto di vista tecnico, questo è sicuro, ma mi ha anche forgiato caratterialmente.

Qual è stato il miglior momento della scorsa stagione?

Sicuramente la vittoria del campionato, con la finale di Reggio Emilia con la Roma vinta ai tempi supplementari.

Chi ti ha impressionato di più della prima squadra dell’Inter?

Su tutti Calhanoglu, per forza fisica, tecnica e per come calcia.

Si ringraziano Francesco Nunziatini e l’Ufficio Stampa del San Donato Tavarnelle per la disponibilità mostrata durante l’intervista.