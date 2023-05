ESCLUSIVA IN − Moratti: «Inter in finale? Stupendo! Inzaghi, un miracolo. Barella…»

L’ex presidente Massimo Moratti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News all’indomani della storica qualificazione in finale di Champions League. Sono passati 13 anni dall’ultima volta e lui era al timone. La sua gioia e le sue considerazioni in merito alla squadra di Inzaghi. Poi una chiosa su Barella

Moratti, l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta. Cosa si prova a rivederla di nuovo lì?

Qualcosa di stupendo. Sensazione meravigliosa che ricorda quello che è successo 13 anni fa. Ieri sera c’era un pubblico fantastico, che ha supportato la squadra in maniera meravigliosa.

L’Inter ha stravinto il doppio confronto contro il Milan, 2-0 all’andata e 1-0 al ritorno. Moratti, lei 20 anni fa ha assistito in prima persona alla grande delusione del primo euroderby. È una rivincita?

Sotto questo aspetto sì (ride, ndr). Certamente sì.

Fino ad un mese fa l’Inter e Simone Inzaghi erano nel baratro. Se l’aspettava questa incredibile rinascita?

È successo qualcosa di incredibile, di miracoloso. È riuscito veramente a tener duro e avere il polso della situazione. Inoltre, la squadra non era mai stata così in forma come adesso e quindi bisogna fargli i complimenti e ho cambiato totalmente idea su quello che avevo pensato un mese fa (ride, n.d.r).

Moratti, la sua Inter di José Mourinho rimarrà ineguagliabile. Ma vede qualche piccola similarità con la squadra attuale, magari in termini di spirito e sacrificio?

Quella squadra veniva da un po’ di anni assieme, dove avevano vinto parecchi scudetti e quindi aveva uno scheletro ben fortificato ed era un gruppo veramente molto compatto. Questa non la conosco, però, è uno spogliatoio che è pienamente con l’allenatore.

Moratti, chi avrebbe giocato di questa inter in quella del 2010?

Nicolò Barella! Lautaro Martinez? È argentino come Diego Milito, un po’ sì. Ma Barella sicuramente.

Si ringrazia Massimo Moratti per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.