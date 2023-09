ESCLUSIVA IN – Longhi: «Dimarco? Magia alla Roberto Carlos. Arnautovic…»

Bruno Longhi, giornalista e telecronista, ha parlato in esclusiva a Inter.News.it. I nerazzurri di Simone Inzaghi non sbagliano un colpo, sono primi in campionato ma devono affrontare il difficile ostacolo Sassuolo. Tra i temi affrontati anche il problema Marko Arnautovic, uscito con l’Empoli per un grave infortunio.

Longhi, si aspettava questo inizio perfetto dell’Inter in campionato?

C’era il punto di domanda del derby. Con la campagna acquisti del Milan e il fatto che l’Inter avesse perso sia Lukaku che Dzeko poteva esserci qualche perplessità. Si pensava che i rossoneri non potessero perdere mica tutti i derby, la variante poteva essere quella. Le altre vittorie potevano essere messe in preventivo. Ero fiducioso, con il piccolo dubbio Thuram. Ai primi di agosto hai perso due giocatori del livello di Dzeko e Lukaku e qualche riflessione la fai. C’era comunque ottimismo perché la squadra è forte.

L’Inter tra punti di forza e difficoltà

Quale le sembra il punto di forza dei nerazzurri?

La squadra gioca bene, è messa bene in campo, ha varianti. L’Inter gioca col baricentro basso e di ripartenza o come ha fatto con Empoli, Monza o Cagliari con il possesso palla e la gestione. Non è monotematica, sa giocare in diversi modi e lo fa sempre bene. Dipende anche dalla strategia degli avversari, infatti importante è l’adattabilità agli altri. Ci sono poi giocatori di peso, di spessore, che rendono questo gruppo forte.

Ci può spiegare le difficoltà riscontrate con la Real Sociedad dall’Inter.

Quella partita per 80 minuti è stata dominata dalla Real Sociedad. In tutti i sensi, sia a livello fisico-tecnico che di strategia. Aggressione alta, passaggi intercettati, grande partita degli spagnoli. Tra l’altro facile dire io l’avevo detto, ma il giorno prima avevo avvertito sulla loro forza e sull’ambiente che gasa. Loro sono forti, lo hanno dimostrato anche nell’ultima di campionato, sono stati bravissimi. L’Inter non è stata all’altezza dal punto di vista tattico. Quando ti pressano e non riesci ad uscire fuori devi giocare col portiere e cercare le punte, solo che quella sera le due punte non c’erano. Arnautovic non ha tenuto una palla, anche Lautaro Martinez ha sbagliato tutto. Poi è chiaro, quando si parla di Inter non si deve parlare solo di Inzaghi o degli 11 in campo. Anche della panchina, della dirigenza che ha portato questi giocatori e dato a Inzaghi una rosa forte che dà la possibilità di avere cambi che ti cambino veramente la partita. In quel match ci sono stati i cambi dell’altra squadra, che ha perso giocatori importanti ed è venuta fuori la differenza della panchina. Per 80 minuti l’Inter ci ha capito poco.

Longhi e il mercato in attacco dell’Inter

Cosa ne pensa dell’infortunio di Arnautovic?

A me Arnautovic non piace, non mi piaceva al Bologna e nelle altre squadre. Lui è molto macchinoso, non mi piace quel tipo di calciatore. L’Inter è stata abituata a giocatori più rapidi, veloci o comunque fortissimi tecnicamente come Dzeko. Sicuramente l’Inter non andrà sul mercato, non c’è uno svincolato che sia all’altezza per giocare in nerazzurro e in una squadra top del nostro campionato e che vuole fare bene in Champions League. Con 3 attaccanti e Mkhitaryan o Frattesi o Klaassen io dico che non mi fascerei la testa. Arnautovic e Correa non mi sono mai piaciuti, sono in campo e non sanno di essere in campo. Si guardano intorno perché non sanno cosa fare quando hanno un compito. I campioni veri non sono bravi solo tecnicamente, sanno stare in campo. Correa aveva il difetto di non saper stare in campo, Arnautovic ha questa potenza fisica ma ripeto è un giocatore che non mi piace. Non dimentichiamoci che l’Inter ha dovuto fare i conti con i conti, c’è stato tutto il discorso di Lukaku che ha spiazzato tutti quanti. Sarebbe rimasto Dzeko nel caso in cui si sapeva Lukaku fosse andato via.

Mkhitaryan potrebbe essere una soluzione in attacco?

Di Mkhitaryan non ne fa a meno perché è forte. Mkhitaryan è un professore di calcio, chiunque non ne farebbe a meno. Se lo sposti avanti di 20 metri l’Inter ha pezzi di ricambio per formare un altro centrocampo. Nel calcio di oggi si gioca in 15, la formazione iniziale lascia il tempo che trova. Non penso che i nerazzurri partiranno con una squadra con una punta e subito una seconda punta. Ci sono Sanchez, Martinez e Thuram. Quando puoi fare invece cambi c’è questa possibilità, dipende anche dall’avversaria con cui giochi. Se devi andare in ripartenza o altro, sono tante le variabili. Mkhitaryan continuerà a fare il centrocampista, Inzaghi ha ancora 3 punte.

Inter, la prossima partita

Longhi, il match con il Sassuolo sarà difficile?

Se vedi quello che sta accadendo in Serie A tutte le partite sono difficili, hanno un alto quid di difficoltà. Tutte le squadre sono organizzate, le piccole affrontano le grandi senza barricate e senza essersi arrese in partenza. L’Inter ha i mezzi sul piano del gioco per poter fare male al Sassuolo e vincere la partita. Contro l’Empoli i nerazzurri hanno fatto una partita come altre 5-6 lo scorso anno: con lo Spezia, con la Sampdoria. Avendo in mano il pallino del gioco quindi ma non buttandola mai dentro e magari subendo il primo gol. Con l’Empoli invece ha chiuso bene, l’Inter l’ha giocata da padrona in campo. Ci sono poi situazioni in cui la palla non entra nonostante il dominio come nella scorsa stagione e altre in cui trovi la rete con una magia del Roberto Carlos di Porta Romana. Il tema è che l’Inter ha tutte le peculiarità, le possibilità e i giocatori per vincere queste partite.

