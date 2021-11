ESCLUSIVA INTER-NEWS.IT – Santi: «Lautaro Martinez? Simeone lo vuole, non facile»

Santi, ex difensore dell’Atlético Madrid e attuale commissario tecnico della Spagna Under-19, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Da ex compagno di Simeone conferma il gradimento del Cholo per Lautaro Martinez, ammettendo però le difficoltà dopo il recente rinnovo.

LEGGENDA ROJIBLANCA – Santiago Denia Sanchez, per tutti Santi, ha vestito ben 297 volte la maglia dell’Atlético Madrid, con cui si è laureato campione di Spagna nella stagione 1995-1996 con Diego Pablo Simeone come compagno di squadra. L’ex difensore oggi allena l’Under-19 della Spagna e ha parlato in esclusiva a Inter-News.it di diversi temi.

Santi, lei ha vinto la Liga con Simeone nella stagione 1995-1996. Si sarebbe mai aspettato di vederlo diventare un grande allenatore?

Sì, e sono stato fortunato di averlo avuto come compagno di squadra. Già allora si vedeva che sarebbe diventato un grande allenatore. Parlava costantemente di calcio e di tattica. Ama questo sport e si è preparato bene per questo mestiere. Le sue esperienze in Italia e Argentina lo hanno fatto crescere, ma l’Atlético Madrid è il suo habitat naturale ed è cresciuto insieme al club.

Lo vedremo mai sulla panchina dell’Inter?

Diego è un allenatore preparato, come lo dimostrano le finali di Champions League che ha fatto: può allenare dove vuole. Io spero tanto che alleni l’Atlético Madrid ancora per tanti anni, ma la sua prossima tappa sarà l’Italia. Ama la Serie A e conosce sia il paese sia la lingua.

Dalla Spagna dicono che Simeone vorrebbe portare Lautaro Martinez all’Atletico Madrid.

Io so che il Cholo e il club lo vorrebbero comprare, qualora ci fosse l’opportunità. Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti al mondo ed è un giocatore che Diego conosce bene e adora. Ma economicamente si tratta di un’operazione difficile e serve l’accordo tra i due club. Che non è per niente facile.

La Liga, intanto, negli ultimi quattro anni ha salutato campioni come Neymar, Cristiano Ronaldo, Varane e Messi. Secondo Santi cosa sta succedendo al calcio spagnolo?

Non penso che sia colpa della Liga: se un top player vuole andarsene, lo fa. Se un club paga la clausola rescissoria, come fece il PSG con Neymar, non puoi trattenerlo e se ne va. Se il Barcellona non può più permettersi di pagare Messi, va via. E sempre stata la decisione del calciatore e non dei club o della Liga stessa. Ma una cosa è certa, la Liga continuerà ad essere un grande campionato. I soldi stanno in Inghilterra ma i club spagnoli continueranno ad essere competitivi in Champions League e in campionato.

Cosa pensano gli spagnoli della Serie A?

Abbiamo un’ottima opinione del vostro calcio. La qualità delle squadre italiane è altissima e il livello del campionato si è alzato moltissimo. E la nazionale italiana è la dimostrazione del gran lavoro che si sta facendo in Italia.

Ranieri è stato suo allenatore all’Atlético Madrid nel 1999. Ha allenato anche l’Inter e a settant’anni sta ancora allenando ad alti livelli, al Watford in Premier League.

Claudio è un bravo allenatore che ha esperienza in Italia, Spagna e Inghilterra, dove ha anche vinto il campionato. L’esperienza nel calcio è importante.

Intervista del corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone. Si ringrazia Santi per la disponibilità mostrata nell’intervista.