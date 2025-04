ESCLUSIVA – Bordon: «Inter-Cagliari, questione di equilibri. Nulla scontato col Bayern Monaco!»

Bordon, ex storico portiere dell’Inter dal 1969 al 1983 e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it riguardo i temi attuali della squadra allenata da Simone Inzaghi. La stagione da protagonista di Yann Sommer e del secondo Josep Martinez. Poi la sfida col Cagliari in programma oggi alle 18 e il finale di stagione con in nerazzurri competitivi su tutti i fronti.

Altra stagione da protagonista per Sommer, ma in questa stagione abbiamo visto anche il suo secondo Josep Martinez, offrendo ottime prestazioni

Penso che Sommer sia andato molto bene sino adesso e specialmente in queste ultime gare, sia intervenuto alla grande mostrando sicurezza a tutto il reparto difensivo e mantenendo viva l’Inter. Josep Martinez quando è stato chiamato in causa giocando in campionato e Coppa Italia ha fatto bene dimostrando di avere buone qualità e che l’Inter abbia scelto bene. Ci sta tenerlo in considerazione per le partite di Coppa Italia.

Lotta scudetto in Serie A sempre più interessante, ogni punto farà la differenza da qui in avanti. L’Inter impegnata in casa sfiderà il Cagliari oggi

Siamo arrivati a questo punto del campionato con l’Inter che ha tre punti di vantaggio sul Napoli. Con il Cagliari la partita sarà difficile, specialmente quando l’avversario riparte ed ha velocità e negli spazi è a suo agio. I nerazzurri dovranno essere bravi a non scoprirsi troppo e mantenere equilibrio tra i reparti, evitando cali di tensione che potrebbero rimettere in gioco gli avversari. Sarà fondamentale anche la gestione delle energie, visto l’impegno ravvicinato in Champions League.

Il Napoli, invece, scenderà in campo lunedì. Ma avrà un calendario più “semplice” sulla carta

Il Napoli avrà a sua volta una squadra tecnicamente valida che ha messo in difficoltà altre due squadre che stanno in alto. La gara contro l’Empoli, seppur sulla carta favorevole, nasconde diverse insidie, soprattutto considerando la necessità degli azzurri di fare punti importanti per non perdere terreno. La pressione sarà alta per entrambe le formazioni: ogni dettaglio da qui in avanti può fare la differenza nella corsa scudetto, rendendo ogni giornata sempre più avvincente.

Inter competitiva su tutti i fronti, grande attesa per il ritorno di Champions League: il parere di Bordon

L’Inter può veramente arrivare fino in fondo in Europa? Può sorprendere tutti in questo finale di stagione?

Io penso che l’Inter debba stare molto attenta al Bayern Monaco nella sfida di ritorno, niente è scontato nonostante il vantaggio dell’andata. La squadra di Inzaghi dovrà sfruttare gli spazi che vengono lasciati dai tedeschi, sono curioso di vedere come giocheranno tatticamente entrambe le squadre e quale sarà l’approccio, quello sarà determinante. Quindi penso che che l’Inter abbia dimostrato di potersela giocare con chiunque. Potrebbe dire la sua anche con un’eventuale passaggio del turno, come per esempio il Barca!

