ESCLUSIVA IN − Visnadi: «Attacco? Meglio Juventus che Inter! Inzaghi, se Lautaro Martinez…»

Gianni Visnadi, noto opinionista radiofonico e televisivo, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il collega del “Giornale” fa il punto su Juventus-Inter, big match di Serie A in programma il prossimo 26 novembre. Un commento anche sulla qualificazione dell’Italia a Euro 2024.

Italia ad Euro 2024 pareggiando in maniera sofferta in Ucraina. Come ha visto gli azzurri, Visnadi?

Sapevamo che non era semplice, ma il rimpianto vero è stato quello di non aver sfruttato le occasioni nel primo tempo. Sarebbe stato sufficiente fare un gol tra gli almeno tre che avevamo potuto segnare. Rigore? Errore clamoroso dell’arbitro, facile pensar male. Purtroppo, ci fa passare agli occhi del mondo come la squadra che si è qualificata per ultima e in questo modo, non bellissimo sul piano dell’immagine.

Visnadi, piaciuta la coppia difensiva formata da Francesco Acerbi e Alessandro Buongiorno?

Sinceramente no! Non mi sembra la miglior coppia possibile per la difesa italiana, ma tra infortuni e giocatori fuori forma non chiamati credo che sia stata la miglior soluzione possibile dell’ultimo momento. Non mi sono piaciuti così tanto, abbiamo lasciato parecchie situazioni favorevoli agli avversari. Di sicuro era importante qualificarsi, di sicuro in estate non sarà la stessa Italia, ma bisogna migliorare tanto anche sul piano del gioco altrimenti all’Europeo non faremo tanta strada. Speriamo di trovare oltre a due centrali, anche un centravanti che faccia i gol.

Juventus-Inter, il Derby d’Italia: parla Visnadi

Juventus-Inter non decisiva ma determinante sul cammino per entrambe?

Partita che vale oltre i tre punti. La Juventus è nella scia dell’Inter grazie alla sua difesa e al suo calcio fatto di difesa e speculazione, ma se dovesse vincere l’autostima salirebbe assai. L’Inter è più forte, ha la rosa più completa, ed è favorita sia domenica che per il campionato. Ce l’aspettiamo la partita importante dall’Inter, ma può essere più importante per la Juventus che per l’Inter perché gli permetterebbe di fare quel salto di qualità. Difatti, si trova lì sia per merito ma anche un po’ per caso.

Juventus-Inter, scontro tra le migliori difesa d’Italia: Visnadi, avranno la meglio sugli attacchi?

Sono due modi diversi di difendere, la Juventus si è sempre difesa in maniera massiccia, tutti dietro ad aspettare e lasciando l’iniziativa agli avversari. E difatti i suoi attaccanti non stanno segnando più, è molto più facile fare l’attaccante nell’Inter che nella Juventus. Globalmente però i quattro attaccanti della Juventus sono superiori ai quattro attaccanti dell’Inter. Considerando anche i non titolari, il livello mi sembra superiore. L’Inter ha due attaccanti sui quali fare affidamento, sugli altri due non credo che ci si debba aspettare un granché. Il gioco dell’Inter è aspettare, evitare il rischio, ma poi imporre il proprio gioco. Mi piace come Inzaghi ha costruito questa squadra.

Si aspetta un Dusan Vlahovic ancora in panchina per Moise Kean?

Da vedere come stanno tutti i giocatori, diciamo che Kean-Chiesa potrebbe essere ancora la coppia di partenza.

Inter con importanti assenze in difesa, tra Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Visnadi, può influire?

L’Inter ha già centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League e potrà permettersi un infrasettimanale relativamente semplice. Sono due assenze pesanti che segnano un livello: l’Inter fino a 15 giorni fa non aveva infortuni, poi si fa male un difensore e poi un altro. Gli infortuni capitano a tutti, se se ne fa male un altro Inzaghi ha finito le riserve. Darmian e Acerbi vanno bene, si può giocare contro la Juventus e il Napoli. Il problema sarebbe se si dovesse infortunare qualcun altro come al Milan. Ma nell’Inter quello che non si dovrebbe infortunare mai è Lautaro Martinez, perché nel momento in cui si dovesse infortunare ecco che lì potrebbero cominciare i problemi veri.

Visnadi, pronostico secco di Juventus-Inter?

Io non scommetto però mi piace fare i pronostici. Il pareggio non l’ho mai pronosticato, perché non lo ritengo un pronostico. Ma è una partita che potrebbe puzzare di pareggio, per non farsi male. Ma dico che vincerà la squadra più forte, dico che la squadra più forte è l’Inter e in un calcio normale la squadra più forte vince sempre. Quindi dico Inter, fatta quella premessa che per me il pareggio non è un pronostico.

