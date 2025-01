ESCLUSIVA IN – Ventola: «Milan-Inter? Guai a piacersi troppo! Fossi Frattesi andrei via»

E Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter ora presenza fissa del talk Viva el Futbol, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it. Il cammino dei nerazzurri in campionato, il derby con il Milan, il profilo di Kristjan Asllani, il futuro di Davide Frattesi e l’interessamento dei meneghini per Nico Paz tra i temi trattati.

L’Inter sta avendo un ritmo eccellente in Serie A, ma il Napoli non è al momento da meno. Ventola, come vede la corsa scudetto da qui al termine della stagione?

L’Inter sta facendo il suo dovere in campionato e in Champions League, cambiando anche molte volte i titolari. Il Napoli è alle calcagna perché sta meritando di essere lì, con le idee di Antonio Conte e il gioco molto più offensivo, con gli esterni che si sacrificano tanto e attaccano anche tanto. Di sicuro il Napoli te lo troverai lì, però l’Inter è forte. In molte partite detta i ritmi, contro le piccole squadre sbaglia poco. Quando ha avuto degli inciampi, ciò è avvenuto perché ha abbassato i ritmi, si è ‘piaciuta troppo’ e si è creata problemi da sola. Secondo me i nerazzurri devono stare sempre al 100% e non abbassare mentalmente i ritmi, cosa che invece è accaduta nel secondo tempo contro la Juventus e in Supercoppa Italiana contro il Milan.

L’Inter ha la possibilità di rifarsi dopo i primi due derby stagionali persi contro il Milan. Quali sono le sue sensazioni in vista del match?

Nel primo derby il Milan ha sorpreso, con la presenza di due punte. Magari tatticamente la sfida era stata preparata in maniera diversa, trovandosi poi di fronte quell’imprevisto. In quel caso i rossoneri hanno poi meritato la vittoria. Per quanto riguarda la Supercoppa, è successo quello che dicevo prima. L’Inter ha abbassato i ritmi, mentre gli altri hanno giocato con il cuore e l’anima più che con le idee e la tattica, con il risultato che la partita è stata ribaltata dal Milan. Se, però, devo analizzare le due squadre e il loro percorso, l’Inter rimane più forte. Il bello del calcio è che non vince sempre il più forte, però penso che alla lunga i nerazzurri dovrebbero essere i favoriti in base alla rosa di cui dispongono. Penso quindi che possano vincere questo derby.

Un ragionamento con Ventola sul centrocampo dell’Inter: Frattesi e Asllani al centro del dibattito

Pensa che la sfida sarà decisa a centrocampo? In tal senso, ritiene che Asllani possa essere in grado di sostituire Calhanoglu, la cui presenza sembra abbastanza complicata?

Calhanoglu è fondamentale nel gioco dell’Inter. Asllani è giovane, gioca poco, c’è tanta pressione e per lui non è facile. Va lasciato tranquillo, comunque ha fatto vedere di avere delle grandissime qualità. Non è timido, il fatto è che non è facile essere chiamato in causa poche volte e rispondere sempre presente, è capitato anche a me. Penso che abbia delle doti tecniche e tattiche importanti, quindi può sostituire bene Calhanoglu.

Ventola, ritieni giusta la volontà dell’Inter di trattenere Frattesi a gennaio?

Su Frattesi mi sono espresso in maniera forte, perché ho sempre detto che il sogno di chi arriva in Serie A è di giocare. Chiaramente non lo darei via a gennaio, ma penso che ciò valga anche per il ragazzo. Ma la sua situazione è questa: passano due anni (da quando sei all’Inter, ndr.), hai 25 anni, sai che se tutti stanno bene non sei il titolare, tu entri e segni conquistandoti la Nazionale. Personalmente avevo fatto questa scelta all’Inter, sapendo di essere la riserva. Ma poi è troppo forte la voglia di giocare, magari per obiettivi diversi dallo scudetto. Sì, l’Inter ha una rosa forte, tutti hanno una chance di giocare perché ci sono 80 partite all’anno, ma il calciatore pensa ‘pur facendo bene non sono mai titolare’. Quindi, se fossi nella sua posizione, deciderei di andarmene. Mi dispiace per l’Inter, ma ragiono con la mente del calciatore.

E sul mercato in entrata…

Nico Paz è l’uomo giusto per il centrocampo dell’Inter?

Nico Paz è un giocatore che prenderei al volo, può giocare in qualsiasi squadra perché è veramente forte, poi bisogna vedere come lo inserisci, dove lo metti in campo. Ma le qualità di questo ragazzo sono indiscusse, per cui lo prenderei subito.

