ESCLUSIVA IN – Vecchi: «Casadei sacrificio Inter come Zaniolo! Su Gosens e i due belgi…»

Stefano Vecchi a Inter-News.it parla anche di Casadei e di altri prodotti del vivaio nerazzurro risalenti al suo periodo a Milano, come i belgi Vanheusden ed Emmers. Infine una considerazione su Inter-Spezia in programma nel weekend e una sulla sua nuova stagione alla guida della Feralpisalò. Di seguito la seconda e ultima parte dell’intervista esclusiva a Vecchi

Vecchi, oltre Andrea Pinamonti (vedi prima parte dell’intervista esclusiva, ndr), l’Inter lascia partire anche Cesare Casadei, che va via senza aver mai messo piede in Prima categoria. Il collegamento con il “suo” Nicolò Zaniolo è quasi immediato. Che ne pensa? C’è il serio rischio che l’Inter possa rimpiangere anche questa operazione?

Casadei non lo conosco direttamente, lo conosco avendolo visto da fuori. È sicuramente un giocatore di grandi prospettive, come sempre ha avuto nel vivaio l’Inter. Il Settore Giovanile nerazzurro ha sempre dimostrato grande bravura nella selezione iniziale con Giuliano Rusca e compagnia bella. Lì sono cresciuti Federico Dimarco, Federico Bonazzoli e qualcun altro. Da sempre ha avuto grandi osservatori: da Pierluigi Casiraghi a Gian Paolo Manighetti e Beppe Giavardi, che sanno selezionare i giocatori più bravi in giro. Li avrà sempre perché sono persone molto competenti. È uno dei migliori vivai in Italia e in Europa. In questo momento, come successo anche per Zaniolo, c’è bisogno di fare un sacrificio e lo si fa con un ragazzo per prendere qualche giocatore più pronto. L’Inter ha bisogno di giocatori indubbiamente pronti. Si spera che possano rientrare all’ovile come successo con Dimarco.

A proposito di Zaniolo, lei considerava Xian Emmers addirittura più pronto per il grande salto. Sta seguendo ancora il talento belga? Pensa ancora che potrà arrivare a grandi livelli?

Emmers sta facendo molto bene in Serie B belga (nel Roda JC, ndr). Ed è un ragazzo che ha potenzialità importanti. Probabilmente avrà bisogno di tempo in più per emergere. Sono convinto che saprà farsi valere.

Un altro talento belga cresciuto con Vecchi è ancora in orbita nerazzurra. Zinho Vanheusden è ancora in tempo per tornare all’Inter e imporsi?

Vanheusden invece ha avuto tanti contrattempi dovuti ai problemi fisici. Potenzialmente è un giocatore da Inter.

Una domanda su Inter-Spezia al doppio ex Vecchi. Che partita sarà? Dove i liguri possono mettere in difficoltà l’Inter?

Lo Spezia può mettere in difficoltà l’Inter nella compattezza. Nel lavoro di gruppo. È l’arma migliore dello Spezia, che ha un’ottima organizzazione di gioco. Però l’Inter cercherà di dominare la gara, di deciderla e determinarla. Chiaro che gli imprevisti di una partita sono sempre tanti ma i pronostici sono tutti a favore dell’Inter.

Vecchi, che idea si è fatto su Robin Gosens?

Anche l’anno scorso ha avuto qualche problema di ambientamento, dovuto anche ai guai fisici. Ma il valore del giocatore è indiscutibile visto quello che ha fatto all’Atalanta. Chiaro che all’Inter ci sono pressioni ed esigenze diverse, ma Gosens ha ancora tempo per trovare la migliore condizione psico-fisica. Anche perché c’è di Dimarco che dà ottime garanzie.

Un’ultima domanda, personale, sulla Feralpisalò. Ottima la sua prima stagione lo scorso anno conclusasi con l’eliminazione in semifinale Play-Off contro il Palermo. Che aspettative ha per questa stagione? La promozione in Serie B è possibile?

Le aspettative sono di ripetere una stagione importante. In Lega Pro cambiano i gironi. Ci sono le promozioni dalla Serie D e le retrocessioni dalla B. Sarà un campionato molto complicato e difficile, perché sono scese squadre come il Pordenone e il Vicenza dalla Serie B. A queste si aggiungono le rimaste Padova e Triestina. È salito il Novara, che ha potenzialità importanti ed è una piazza prestigiosa. Noi crediamo di aver costruito finora una buona squadra. Vogliamo ripetere la stagione positiva dell’anno scorso. Ma in Serie C bisogna viaggiare con i piedi per terra, perché ogni anno è una storia a sé. Ci sono poi le solite squadre – Renate, Albinoleffe, Mantova e Pro Vercelli – e anche il Trento, che sta lavorando molto bene. Sarà sicuramente un girone molto competitivo e bello.

Si ringraziano Stefano Vecchi e la Feralpisalò per la disponibilità mostrata nell’intervista.