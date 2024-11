ESCLUSIVA IN – Vanni: «Auguri Inter-News! Inter matura. Calhanoglu fondamentale»

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha concesso un’intervista a Inter-News.it in occasione dei suoi 10 anni di attività. Un giudizio sull’inizio di stagione dei nerazzurri, le sue sensazioni in vista di Verona-Inter e lo scenario futuro sono stati fra i temi trattati.

Vanni, come giudica l’inizio di annata dell’Inter?

L’Inter ha iniziato la stagione con meno slancio rispetto all’anno scorso, almeno guardando tutte le partite. Però poi i dati dicono che si è sempre lì. L’Inter è messa molto bene nel girone di Champions League ma anche in campionato. In quest’ultimo caso è un po’ immischiata in quel gruppone di contendenti che si giocano la Serie A.

La tredicesima giornata di Serie A: l’Inter ha un’occasione dati due scontri chiave

La prossima sarà una giornata importante, dati i due scontri diretti che non riguardano l’Inter. Che ne pensa?

Verona-Inter è una partita molto importante perché capiterà nello stesso weekend di Milan-Juventus e Napoli-Roma. Questo significa che i nerazzurri possono avvantaggiarsene e, visto come sono vicine tutte le squadre, ciò sarebbe importante. Per quanto riguarda Napoli-Roma, l’insidia per i partenopei viene dal fatto che i giallorossi hanno un nuovo allenatore. Quindi per Conte sarà meno facile indovinare che squadra si troverà di fronte. Per l’Inter, tutto dipenderà dalla presenza di Calhanoglu. Il turco ha sicuramente più facilità di gioco e una fase difensiva più automatica nelle dinamiche e negli spazi tra i reparti.

Vanni, l’Inter può bissare lo scudetto conseguito nell’ultima stagione?

Sappiamo che è difficile ripetersi dopo stagioni ottime. Successo alla Juventus, all’Inter, al Milan e al Napoli. Certo, tra tutte le squadre vincitrici di campionati, l’Inter mi sembra quella più matura. Sia per l’abitudine alla vittoria da parte dei giocatori che per l’età. La squadra, probabilmente, non ha davanti ancora 10 anni da giocare insieme, ma ha più possibilità rispetto alle compagini che hanno vinto negli scorsi anni di ripetersi. Grazie all’esperienza dei propri calciatori, sia in generale che nella Serie A. Ciò non significa che sia facile. L’Inter è lì, ma avrà molto da lottare per riconfermarsi.

E, poi, un saluto finale…

Tanti auguri Inter-News.it. 10 anni sono tanti, l’Inter 10 anni fa non era in un momento facile. Adesso va molto meglio, quindi vuol dire che le avete portato fortuna. Essere una testata giornalistica registrata vuol dire non essere solo un gruppo di tifosi, ma raccontare le vicende nerazzurre, e voi lo fate molto bene. Continuate così.

