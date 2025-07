ESCLUSIVA IN – Taremi, addio Inter! Interesse in Premier League. Ma prima è atteso in Italia

L’Inter si prepara a una nuova rivoluzione in attacco. Dopo l’arrivo di Bonny e in attesa della definitiva composizione del reparto offensivo per la stagione 2025-26, la cessione di Taremi si fa sempre più concreta. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Inter-News.it, un club in Premier League ha mostrato forte interesse per l’attaccante iraniano.

ALTRA USCITA – Mehdi Taremi è in uscita dall’Inter e il Fulham è fortemente interessato al calciatore, al punto da essere al momento il club più avanti nella corsa per assicurarsene le prestazioni. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, quando Taremi è atteso in Italia dopo essere rimasto bloccato in Iran per ragioni extra-calcistiche. La sua assenza al Mondiale per Club, infatti, è stata legata agli scontri e all’instabilità interna nel Paese. In ogni caso, la partenza di Taremi libererebbe spazio salariale e un posto in rosa prezioso per un innesto che si sposi con le idee del nuovo allenatore. Il futuro del centravanti iraniano è dunque appeso a un filo, ma l’Inter ha già tracciato la via: il Fulham spinge, l’uscita è vicina, e a breve Taremi potrebbe salutare i nerazzurri senza mai aver realmente inciso.

Taremi libererebbe un nuovo slot in attacco?

DA COMPLETARE – Con l’uscita ormai probabile dell’ex Porto, l’Inter potrà valutare nuove opzioni per completare il pacchetto avanzato. Chivu potrà contare su Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Bonny e Francesco Pio Esposito, ma nei piani nerazzurri c’è spazio per un quinto profilo offensivo. Si tratterà con ogni probabilità di un giocatore duttile, in grado di agire tra la trequarti e l’attacco. Il nome di Nkunku è stato fatto nei giorni scorsi, ma rimane complicato sul piano economico: più realistiche, al momento, restano piste meno onerose, magari in prestito con diritto di riscatto.