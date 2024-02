ESCLUSIVA IN – Siani: «Inter superiore in tutto alla Juventus. Scudetto, non è finita»

Fernando Siani, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita tra Inter e Juventus e le conseguenze del risultato raggiunto da Simone Inzaghi. Un occhio infine alla Champions League che si avvicina.

Siani, l’Inter è stata veramente superiore alla Juventus? Chi l’ha colpita di più in positivo ed in negativo?

L’Inter è stata superiore in tutto alla Juventus. Il gioco, i singoli, le occasioni da rete. Calhanoglu e Pavard sono stati eccezionali, di gran lunga i migliori in campo della partita. Altri come Lautaro Martinez o Thuram non hanno deluso, ma potevano dare comunque di più.

L’Inter è stata diversa rispetto alla partita d’andata contro la Juventus?

Tacitamente all’andata l’Inter aveva deciso di accontentarsi del pareggio, invece qui l’Inter credo abbia sentito la possibilità di dare una spallata importante alla Juventus nella corsa allo Scudetto. Ha giocato con molta più convinzione nel tentativo di vincere. Non credo che i bianconeri non ci abbiano provato, ma semplicemente non ci sono riusciti. Non so quanto si possa recriminare ad Allegri questa cosa, però l’Inter è stata oggettivamente superiore in tutto. Dall’atteggiamento, al modo di stare in campo e a come ha continuato la partita nei 90 minuti. Non c’è stato un momento in cui la Juventus è stata superiore all’Inter.

Siani, il risultato tra Inter e Juventus poteva essere anche più largo, quale è realmente la differenza tra le due squadre?

Poteva essere sicuramente più largo, è palese. L’Inter ha sbagliato tre gol davanti alla porta, di cui due clamorosi con l’ultimo di Arnautovic incredibile. È un dato oggettivo che la partita poteva finire con un risultato diverso. Io credo che la Juventus sia molto forte, è una squadra sottovalutata che ha il miglior difensore del campionato, il miglior portiere del campionato. A centrocampo è abbastanza solida, in attacco adesso ha Vlahovic che è un attaccante spettacolare pagato circa 80 milioni di euro due anni fa. Veniva da un periodo di sei gol consecutivi, quindi davvero è forte la Juventus. Giusto che lotti con l’Inter e che sia lì. L’Inter non è superiore come organico, ma è una squadra che lavora in un certo modo da tre anni e che ha una convinzione ancora superiore rispetto alla Juventus.

Su Inzaghi cosa si sente di dire dopo la partita?

C’è uno strepitoso lavoro di Inzaghi, che ha fatto rendere a mille giocatori che onestamente sembravano o aver già dato il meglio o non in grado di raggiungere quei livelli lì. Mkhitaryan, Acerbi, Calhanoglu, Thuram: sono giocatori che prima di Inzaghi avevano un certo tipo di valore o comunque non in grado di superarli quei valori lì. Acerbi è arrivato tra i fischi, tra i tifosi dell’Inter che non lo volevano. Ieri ha fatto una partita strepitosa, oggi è inamovibile per l’Inter. Per non parlare di Mkhitaryan. C’è davvero un grandissimo lavoro di Inzaghi che non viene sottolineato abbastanza.

Rispetto a due anni fa pensa che l’Inter possa fare gli stessi errori?

Questo non lo so, non so se l’Inter possa incappare ancora in quegli errori. Credo però che i nerazzurri siano una squadra sicuramente più consapevole. Riconoscono alcune situazioni che potrebbero verificarsi ancora. L’importante è che l’Inter stia bene fisicamente. Se ci fosse un’assenza prolungata di Thuram o Lautaro Martinez penso che alcuni equilibri vadano rivisti. Potrebbe andare in difficoltà. La squadra è consapevole comunque, ha solo perso con il Sassuolo, pareggiato con il Bologna, il Genoa e la Juventus. Basta poi. Quindi è un percorso clamoroso, solo lo straordinario campionato della Juventus non fa sembrare questo percorso ancora più importante di quello che già è. Sta facendo davvero un qualcosa di unico ed incredibile. L’Inter è un crescendo, negli anni è migliorata e sembra davvero pronta. Non è finita però, mancano tanti mesi e punti. Ci saranno altre situazioni da gestire.

Siani, secondo lei la Juventus si sente spacciata nella corsa Scudetto?

Non credo, se Allegri si fosse arreso sarebbe grave. Tutto è ancora aperto, l’Inter deve giocare in Champions League e storicamente ti toglie dei punti. Sabato tra l’altro la squadra di Inzaghi gioca a Roma contro la Roma: un’altra partita in cui potenzialmente puoi perdere punti. La Juventus può tornare sotto, mancano tantissime giornate fino alla fine e tanti punti a disposizione. Sono obbligati a crederci, sarebbe un errore gigantesco non farlo. Bisogna però capire come reagirà la Juventus, per la prima volta si trova in difficoltà. Ha fatto un punto in due giornate con Empoli e Inter, dovrà trovare le contromosse adatte per uscire dal momento. L’Inter è più forte, ma ha ostacoli che gli avversari non hanno. C’è il doppio turno in Champions League.

A breve inizierà la Champions League: l’Inter può passare contro l’Atletico Madrid?

Io ho visto l’Atletico Madrid dal vivo quest’anno: mi è sembrata una squadra molto forte con Griezmann in uno stato di forma incredibile. Samuel Lino sulla fascia è fortissimo, ma comunque la squadra concede veramente tanto. Crea tantissime occasioni, ma ne concede altrettante. In tanti anni di Cholismo non è mai successo, quindi credo che l’Inter abbia tante possibilità di passare il turno. Allo stesso modo ti dico che non so con quale formazione Inzaghi vada ad affrontare l’Atletico Madrid, considerando che c’è da giocarsi il campionato. Se arriva con tanti punti di distacco magari si concentra unicamente sulla Champions League. Onestamente penso che possa farcela, ma mi aspetto una bella partita. Un anno fa ti avrei detto una brutta partita, oggi è cambiata la squadra di Simeone.

Si ringrazia Fernando Siani per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Emanuele Rossi) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.