ESCLUSIVA IN – Semplici: «Inzaghi, lavoro straordinario. Bijol? Penso questo»

Leonardo Semplici, allenatore ed ex calciatore italiano, ha concesso un’esclusiva a Inter-News.it. Il momento dei nerazzurri, la possibilità di una “storica doppietta”, le sensazioni in vista di Fiorentina-Inter e il calciomercato sono stati i temi trattati.

Semplici, l’Inter ha sconfitto il Lipsia con il punteggio di 1-0 nell’ultima sfida di Champions League. I nerazzurri, momentaneamente primi in classifica, sono candidati alla vittoria finale?

Io ritengo che Inzaghi e il suo staff abbiano fatto un lavoro straordinario. La squadra è andata in crescendo, loro hanno aggiunto del valore a dei giocatori già bravissimi. Lui ha portato la sua mentalità, è cresciuto nell’esperienza e nel far esprimere all’Inter un calcio propositivo e bello da vedere, ha ottenuto grandi risultati. Credo che i nerazzurri possano puntare veramente alla vittoria finale della Champions.

Secondo lei, il Napoli e l’Atalanta sono le due rivali più accreditate per il successo in Serie A?

Direi di sì, in questo momento stanno esprimendo dei grandi risultati. L’Atalanta ha, secondo me, un gioco ottimo sia in Italia che in Europa. Credo quindi che siano le due squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria finale con l’Inter. Quest’ultima rimane, secondo me, la favorita per lo scudetto.

Semplici, l’Inter avrà come prossima avversaria in Serie A la Fiorentina di Raffaele Palladino, protagonista sin qui di un grande campionato. Quale potrà essere la chiave tattica dell’incontro?

Intanto devo fare i complimenti alla Fiorentina perché, dopo un inizio difficoltoso, ha cambiato modulo e recuperato giocatori che erano arrivati alla fine del mercato e magari non erano nelle giuste condizioni. Dopo queste sette vittorie, si è portata in una posizione di classifica eccellente, addirittura in questo momento è in lotta per qualcosa di impensabile all’inizio del campionato. C’era un po’ di scetticismo a Firenze, invece Palladino si sta confermando un bravissimo allenatore. Chiaro è che affrontare la Fiorentina in questo momento, con il grande entusiasmo che c’è, creerà delle difficoltà sia tattiche che tecniche, però penso che l’Inter abbia l’esperienza e la qualità per disputare un’ottima partita.

Uno degli acquisti estivi dell’Inter, Piotr Zielinski, sta acquisendo sempre più spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi. Lei come vede il suo inserimento nell’Inter, anche nella posizione di regista, e quali effetti ritiene possa avere su Asllani?

L’Inter ha fatto subito due grandi acquisti a parametro zero, in estate. Così ha subito indirizzato il proprio mercato prendendo due calciatori di grande esperienza e qualità. Credo che il loro inserimento sia stato avvantaggiato dall’esperienza che il mister e il suo staff avevano già dato all’Inter e dai calciatori che ha trovato. Questi ultimi sicuramente li avranno messi in condizione di entrare in pianta stabile e di acquisire la mentalità che l’allenatore voleva. In tal senso, Zielinski è stato un grande acquisto. Asllani è chiaro che possa avere uno spazio minore, ma nelle partite che ha giocato si è sempre fatto trovare pronto. Si tratta di un giocatore che va aspettato e a cui va dato spazio perché in prospettiva può diventare importante per l’Inter.

Semplici, le possibili mosse dell’Inter nel calciomercato estivo riguardano soprattutto la difesa. Il nome forte per la prossima sessione estiva è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Lei come vede il suo acquisto da parte dei nerazzurri, che significherebbe il salto in una big?

Bijol credo sia un giocatore di prospettiva. Chiaro che passare all’Udinese all’Inter significa cambiare il tipo di approccio e di mentalità che il calciatore deve avere. Però, penso che abbia i requisiti per far parte di una squadra importante come l’Inter. Sicuramente, si parla di un mercato prossimo, ma bisognerà prima vedere quello che i nerazzurri riusciranno a vincere tra campionato e Champions League. La formazione di Inzaghi potrebbe tentare, secondo me, di fare un’accoppiata del genere. Per cui vedremo anche le aspettative che avrà questa squadra.

Ci sono dei giovani che consiglierebbe all’Inter?

Credo che ci siano tanti giovani bravi, sia italiani che non, i quali si stanno mettendo in luce. Quando ti si avvicina una società importante come l’Inter, devi avere certi requisiti. Credo che, sotto questo aspetto, Marotta e Ausilio abbiano dimostrato in questi anni di lavorare sempre d’anticipo e di andare ad acquisire calciatori non solo di grande valore ma anche a parametro zero. Quindi, penso che l’Inter possa stare tranquilla nell’avere continuità di risultati e una rosa sempre più di valore.

Semplici, lei ritiene quindi possibile il doblete Serie A-Champions League, anche alla luce delle rotazioni attuate da Inzaghi?

Secondo me, sta facendo molto bene anche le rotazioni. L’esperienza acquisita dal mister e dal suo staff gli ha permesso di saper rendere tutti partecipi e importanti. A seconda delle partite e dei momenti, farà giocare quei calciatori che gli permetteranno di fare la partita da Inter. La mia sensazione personale è che i nerazzurri siano, magari inconsciamente, più propensi a fare un percorso in Champions League che in campionato. Mi auguro di no per l’Inter, ma questa è la mia sensazione personale.

Si ringrazia Leonardo Semplici per la cordialità e la disponibilità mostrata nell'intervista.