ESCLUSIVA IN – Rossi: «Cuadrado può esere utile. Non credo…»

Quest’oggi alle 19 la nostra redazione di Inter-News.it ha svolto la consueta diretta di calciomercato, che va in onda dal lunedì al venerdì. Ospite speciale Gian Luca Rossi, che ha parlato di Juan Cuadrado appena ufficializzato dal club nerazzurro.

NUOVO ACQUISTO – Gian Luca Rossi su Cuadrado: «Io dico sempre: se avete l’amore incrollabile per l’Inter e non dubito che l’abbiate, se basta un Cuadrado a farvela passare non è un grande amore. Poi finisce magari come Acerbi, magari è utile e ti fa quelle 3-4 partite fondamentali. Se fa gol nel derby io esulto, sventolo la trombetta senza problemi. Sopra c’è sempre l’Inter. Tifiamo ormai i colori, il nome. Quando lo accogliamo così male uno di solito fa bene, poi gli altri cambiano nome all’anagrafe se succede. Non credo sarà un disastro».

GIUDIZI – Il giornalista continua: «L’Inter non è per tutti. Anche la società è miscredente perché prende questi nomi qua, ma ce lo dobbiamo aspettare in questi tempi. I tuffi di Cuadrado? Nella vita ci si vergogna per altro, sono undici multimilionari che corrono dietro un pallone. I calciatori vivono per monetizzare il più possibile, come Lukaku che ha tradito dopo le belle parole».

Se volete vedere l’intera live di calciomercato con ospite speciale Gian Luca Rossi andata in onda alle 19 di quest’oggi cliccate il link qui sopra e seguite la pagina di Inter-News.it su tutti i social.