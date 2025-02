ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, problema non è l’allenatore. Mercato? Uno da sacrificare!»

Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Un suo giudizio su Juventus-Inter, il mercato e un’analisi degli scenari futuri sono i temi trattati.

Ravezzani, l’Inter ha mancato il sorpasso sul Napoli a causa della sconfitta contro la Juventus per 0-1. Qual è il suo giudizio sull’incontro?

Da tempo dico che l’Inter sta un po’ planando rispetto all’altezza a cui volava l’anno scorso, che era straordinaria. La partita contro la Juventus lo dimostra: l’Inter ha fatto una partita da grande squadra, per poi iniziare a planare. Planando, il match si è poi concluso con la sconfitta. Il problema è secondo me strutturale, non tattico né di allenatore. Si tratta di una squadra un po’ appagata, anziana, chilometrata.

Sarebbe stato necessario intervenire sul mercato?

Tutti pensavamo che bastasse puntellarla con delle buone riserve per mantenerla al vertice, mentre invece aveva bisogno di una rifondazione parziale. Secondo me, ciò doveva avvenire con un sacrificio di mercato per immettere energie nuove, anche nervose. L’esempio del Napoli dell’anno scorso è evidente, dato che aveva fatto la stessa cavalcata dell’Inter (nella scorsa stagione, ndr.) per poi a un certo punto trovarsi con la pancia piena perdendo partite che, invece, prima avrebbe vinto.

Ravezzani, come vede la squadra per il prosieguo dell’annata?

Penso che l’Inter sia ancora perfettamente allineata per un grande finale di stagione. La vera scommessa sarà trovare le energie mentale e fisiche, con la speranza che magari ci sia stata una preparazione tale da mettere poi il booster da ora in avanti. Anche se la partita con la Juventus ha dimostrato il contrario.

